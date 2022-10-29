حمایت تمام قد شورای همکاری خلیج فارس از قطر در برابر آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، شورای همکاری خلیج فارس اظهارات «نانسی ویرز» وزیر کشور آلمان درباره میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ توسط قطر را محکوم کرد.

نایب الحجرف، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که موضع این شورا حمایت از قطر در برابر هرگونه دخالت خارجی از راه مطرح کردن ادعاهایی است که به روابط عادی کشورها کمک نمی‌کنند.

الحجرف گفت که قطر به دستاوردهای خود ادامه می‌دهد و میزبانی جام جهانی توسط این کشور مایه افتخار است.

او همچنین نقش قطر در برقراری ارتباطات تمدنی و تقویت تفاهم میان ملت‌ها را شایسته تحسین دانست.

روز گذشته وزارت اموز خارجه قطر «کلاودیوس فیشباخ»، سفیر آلمان در دوحه، را احضار و یادداشت اعتراضی قطر درباره محکومیت و تقبیح کامل اظهارات وزیر کشور آلمان درباره میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ توسط قطر را به وی ابلاغ کرد.

در این بیانیه آمده است که اظهاراتی این‌چنینی از وزیر کشور آلمان یک هفته پیش از سفر رسمی وی به دوحه به خصوص با در نظر گرفتن روابط متمایز دو کشور، خلاف آداب و رسوم دیپلماتیک است.

روز گذشته «نانسی ویرز»، وزیر کشور آلمان، در یک مصاحبه تلویزیونی ضمن انتقاد شدید از قطر گفت که از نظر آلمان این حق میزبانی در شرایطی فریبکارانه به قطر داده شده است.

او گفت که معیارهایی مانند احترام به حقوق بشر وجود دارد که باید رعایت شود و بهتر است که دیگر حق میزبانی بازی‌های بین‌المللی به چنین کشورهایی داده نشود.

ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر این اظهارات را مردود و تحریک آمیز علیه ملت قطر قلمداد کرد و گفت که نباید سیاستمداران برای مصرف داخلی خود از کشورهای دیگر مایه بگذارند.