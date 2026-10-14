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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

معوقه هفته هفتم لیگ بیست‌وششم؛

اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد

اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با خیبر خرم آباد در بازی معوقه هفته هفتم لیگ برتر فصل جاری مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال خیبر خرم آباد و پرسپولیس از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه از بازی های معوقه هفته هفتم لیگ برتر فصل جاری در ورزشگاه تختی خرم آباد در حالی برگزار می شود که میهمان تهرانی برای تصاحب صدر جدول به ۳ امتیاز این بازی نیاز دارد.

از سوی دیگر خیبر هم برای خروج از منطقه بحران در اندیشه برد است تا بتواند امتیازات خود را دورقمی کند.

مهدی تارتار برای تقابل با اندیشه های فراز کمالوند تصمیم گرفت نفرات زیر را در ترکیب قرار دهد که به این شرح است:

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع،حسین ابرقوی، مهدیتیکدری، علی علیپور، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف، مجید عیدی، پوریا پورعلی، اوستون ارونوف و محمد خدابنده لو.

کد مطلب 6978100

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