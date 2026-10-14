وحدت ملی پشتوانه اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدقاسم قریشی در رزمایش بزرگ جان‌فدایان اردبیل، با تأکید بر جایگاه تاریخی این استان در شکل‌گیری وحدت و هویت ایران، حضور مردم در صحنه را از عوامل مهم پشتیبانی از نیروهای مسلح دانست و اظهار کرد: حفظ انسجام ملی، حمایت از کشور و هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای مسئول در این برهه از زمان ضروری است.

وی با اشاره به پویش جان‌فدا، از اعلام آمادگی شماری از مردم برای مشارکت در برنامه‌های حمایتی و دفاعی خبر داد و خاطرنشان کرد: نقش مردم در حفظ استقلال کشور، دستاوردهای علمی و صنعتی پس از انقلاب اسلامی، تحولات منطقه‌ای و اهمیت آمادگی و همبستگی ملی، واضح و مبرهن است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین، پیشینه تاریخی مردم اردبیل و تأثیر این استان در دفاع مقدس و نگهداری از کشور را یادآور شد و بیان کرد: مردم این استان در طول تاریخ، نقش تعیین‌کننده و اثرگذاری در دفاع از مرزهای ایران، حفظ هویت ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی داشته‌اند و این نقش در دوره‌های مختلف تاریخی قابل بررسی است.

سردار قریشی با بیان اینکه وحدت ملی و حفظ تمامیت سرزمینی، از عوامل اساسی اقتدار کشورهاست گفت: در طول تاریخ، ایران با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو شده، اما هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین، در میان نسل‌های مختلف استمرار یافته است.

وی، نقش تاریخی اردبیل در تحولات سیاسی و فرهنگی ایران و اهمیت شناخت گذشته کشور و انتقال تجربه‌های تاریخی به نسل جوان را مهم ارزیابی کرد و افزود: گرچه در دوره قاجار و حکومت پهلوی، دخالت قدرت‌های خارجی و ضعف تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آسیب‌هایی به استقلال و تمامیت سرزمینی ایران وارد کرده است، اما بعد از انقلاب اسلامی، ملت عزتمند ایران با دفاع از تمامیت کشور اجازه ندادند وجبی از خاک کشور به دست اجنبی بیفتد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین، انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران توصیف کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی این انقلاب، پایان دادن به وابستگی سیاسی و نظامی کشور به قدرت‌های خارجی بوده است، اما مردم ایران با مشارکت در انقلاب اسلامی، خواستار استقلال در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی شدند و تلاش کردند مسیر اداره کشور را بر اساس منافع ملی دنبال کنند.

سردار قریشی تصریح کرد: مردم این منطقه نیز مانند سایر نقاط کشور، در رویدادهای تاریخی ایران حضور داشته‌اند و در دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای انقلاب مشارکت کرده‌اند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی، پزشکی و صنعتی ایران گفت: امروز ایران در حوزه‌های علمی، پزشکی، مهندسی، داروسازی و صنایع دفاعی در جهان مدعی است و دشمن با چشم خود شاهد بود که ایران پس از انقلاب اسلامی، در بخش‌های مختلف علمی و صنعتی پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین، با مقایسه وضعیت برخی صنایع کشور در گذشته با شرایط کنونی خاطرنشان کرد: ایران در سال‌های پیش از انقلاب، برای تأمین بخشی از نیازهای فنی و صنعتی خود به شرکت‌ها و متخصصان خارجی وابستگی داشت، اما در سال‌های بعد، ظرفیت‌های داخلی در حوزه‌های گوناگون گسترش یافته است.

سردار قریشی با اشاره به صنعت سدسازی، این حوزه را نمونه‌ای از توسعه توان مهندسی کشور دانست و بر اهمیت افزایش دانش فنی و اتکا به نیروهای متخصص داخلی تأکید کرد.

وی بیان کرد: ظرفیت‌های متعدد درمانی و تخصصی ایران توسعه یافته و خدمات پزشکی پیشرفته در مناطق مختلف کشور ارائه می‌شود و در کنار آن، کشورمان در تولید دارو و تجهیزات مورد نیاز کشور و تقویت صنایع داخلی، حمایت از متخصصان و کاهش وابستگی به خارج، سرآمد جهان است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین به تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: دشمنان ایران با هدف تضعیف توان دفاعی کشور وارد رویارویی شدند، اما مقاومت نیروهای مسلح و حمایت مردم، مانع از تحقق اهدافی شد که ترامپ در خاک کشور به دنبال آن بود.

سردار قریشی گفت: حملات علیه فرماندهان و تأسیسات نظامی کشور، خطای استراتژیک دشمن بود، اما مدیریت بحران، برنامه‌ریزی دفاعی و تداوم فعالیت نیروهای مسلح، از عوامل مهم در مواجهه با تهدیدها بوده‌اند.

وی شهادت رهبر انقلاب و تحولات روی‌داده پس از آن را یادآور شد و بیان کرد: گرچه دشمن می‌خواست رهبری مقتدر را در ایران از بین ببرد، اما با انتخاب رهبری جوان از سلاله همان پاکان، امروز ایران مقتدرانه در جهان ایستاده و دشمن یارای مقابله با قدرت آن را ندارد.