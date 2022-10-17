بانک صادرات به ١٥٥ هزار نفر وام بدون ضامن پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور تسهیل پرداخت وام‌های خرد از سال ١٤٠٠ تا نیمه مهرماه سال جاری ١٥٥ هزار و٣٨٠ فقره به ارزش بالغ بر ٣٤ هزار و ٣٠٧ میلیارد ریال تسهیلات کارت اعتباری بدون ضامن به شاغلان و بازنشستگان پرداخت کرده است.

این تسهیلات حداکثر یک میلیارد ریال و در قالب کارت اعتباری مرابحه با اقساط حداکثر ٣٦ ماهه و بازپرداخت اقساط مساوی و ماهانه به شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت‌های رتبه‌دار بخش خصوصی که واجد شرایط بخشنامه ابلاغی هستند، پرداخت می‌شود.

بانک صادرات ایران برای تسهیل پرداخت وام بدون ضامن به مشتریان و تحقق رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت این تسهیلات را با جدیت در دستور کار قرار داده که اعتبارسنجی و احراز توان بازپرداخت متقاضی، شرط پرداخت و صدور کارت اعتباری است.

همچنین شاغلان بخش خصوصی که حقوقشان از طریق بانک صادرات ایران پرداخت می‌شود، تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال بر اساس اعتبارسنجی و با اخذ نامه کسر از حقوق می‌توانند از این تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه استفاده کنند.