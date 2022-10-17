دوازدهمین جشنواره مالک اشتر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جشنواره مالک اشتر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش در حوزه مرکزی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

در این مراسم، دبیر اشراف سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گزارشی از عملکرد این بخش برای حاضران در مراسم قرائت کرد و در پایان نیز از نفرات برتر جشنواره با حضور حجت‌الاسلام محمدحسنی و دریادار سیاری تجلیل به عمل آمد.

رؤسای ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای چهارگانه ارتش، امیر نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، سردار محمود تشکری دبیر اشراف کلی فرمانده معظم کل قوا، سردار زین‌العابدین احمدی از اشراف فرماندهی معظم کل قوا، سردار مجتبی شهمیری معاون هماهنگ‌کننده دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا، جمعی از مسئولان و فرماندهان و نفرات منتخب جشنواره مالک اشتر نیز در این مراسم حضور داشتند.