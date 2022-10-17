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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۴

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد؛

ضرورت توسعه برگزاری الکترونیکی آزمون‌های ایلتس

ضرورت توسعه برگزاری الکترونیکی آزمون‌های ایلتس

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان آموزش کشور در نشستی با مدیران مراکز و آفسایت‌های برگزارکننده آزمون آیلتس، بر ضرورت توسعه برگزاری الکترونیکی آزمون‌های آیلتس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرسول پورعباس با اشاره به پیشرو بودن سازمان سنجش در برگزاری آزمون‌های الکترونیک گفت: لزوم وجود ساختاری منسجم در برگزاری آزمون آیلتس و همچنین سلامت این آزمون بسیار حائز اهمیت است ضمن اینکه شفاف بودن فرایند اجرایی این آزمون گام بزرگی در عدالت آموزشی کشور است و سازمان سنجش وظیفه نظارت بر برگزارکنندگان این آزمون در مسیر درست خدمت به مردم را دارد.

رئیس سازمان سنجش با اشاره بر ضرورت توسعه برگزاری الکترونیکی آزمون آیلتس و نقش مؤثر دانشگاه‌ها در برگزاری این آزمون، گفت: دانشگاه‌ها در این حوزه به خوبی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند چرا که با داشتن فضای فیزیکی مناسب، سابقه علمی، آموزشی و تجربه‌ای که دارند می‌توانند جایگزین خوبی در استفاده از هتل‌ها در برگزاری این نوع آزمون‌ها باشند تا امنیت برگزاری آزمون نیز تضمین شود.

 دکتر محمدحسین حاجیلو قائم مقام رئیس سازمان سنجش نیز در این نشست با اشاره به لزوم قانونمندی فرایند برگزاری آزمون و حضور سازمان سنجش به عنوان مجموعه حاکمیتی ناظر بر برقراری سلامت آزمون آیلتس گفت: این اهداف با همکاری مراکز و آفسایت‌ها با سازمان سنجش برای نظارت هرچه بیشتر بر فرایند اجرای آزمون میسر می‌شود.

دکتر غلامرضا یادگارزاده رئیس مرکز المپیاد دانشجویی و امور آزمون‌های بین‌الملل سازمان سنجش نیز ضمن ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام‌شده مرتبط با آزمون آیلتس گفت: به منظور ساماندهی تصمیم‌گیری در آزمون‌های بین‌المللی، شورای آزمون‌های بین‌الملل در سازمان سنجش تشکیل و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ مصوبه ۷۹۸ شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده است.

در پایان این نشست مدیران مراکز اصلی و آفسایت های برگزارکننده آزمون آیلتس پیشنهادات و مسائل خود را مطرح کردند.

کد مطلب 5610963
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