به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عسگری با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و با حمایت دستگاه قضایی استان، اداره‌کل امور مالیاتی قزوین از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه حدود هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی و سایر حقوق دولتی را شناسایی و مطالبه کرده است.

وی افزود: این اقدامات از طریق تشکیل پرونده‌های قضایی و حضور نماینده دادستان در هیئت‌های بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده و پرونده‌های مربوط نیز در حال طی مراحل قانونی برای قطعیت مالیات هستند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به نحوه شناسایی موارد مشکوک به فرار مالیاتی گفت: پس از شناسایی سیستمی از سوی سازمان امور مالیاتی یا دریافت گزارش از طریق سامانه سوت‌زنی درباره اشخاص حقیقی و حقوقی دارای احتمال کتمان درآمد یا جعل اسناد مالی، بازرسی از محل فعالیت این افراد و بررسی دفاتر قانونی در دستور کار قرار گرفت.

عسگری ادامه داد: این بررسی‌ها با حضور نماینده دادستان و در چارچوب اختیارات قانونی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده و به شناسایی تخلفات و صدور قرار مالیاتی منجر شده است.

وی همچنین اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۲۲ پرونده مرتبط با فرار مالیاتی در محاکم قضایی استان قزوین تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با قدردانی از اقدامات اداره‌کل امور مالیاتی استان در زمینه تحقق عدالت مالیاتی و کسب رتبه برتر کشوری در شاخص‌های فرایندی مبارزه با فرار مالیاتی اظهار کرد: مالیات یکی از منابع اصلی تأمین هزینه‌های عمومی کشور است و پرداخت‌نکردن صحیح و به‌موقع آن، حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عسگری تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با هرگونه کتمان درآمد، جعل اسناد و فرار مالیاتی که به تضییع حقوق عامه و بیت‌المال منجر شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد متخلفان از این مسیر به زیان مؤدیان خوش‌حساب و منافع عمومی منتفع شوند.



