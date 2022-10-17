برگزاری جام جهانی والیبال زیر سایه انتخابی المپیک ۲۰۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وسومین دوره بازی‌های المپیک در سال ۲۰۲۴ به میزبانی پاریس برگزار خواهد شد و والیبال سالنی شانزهمین دوره حضور خود در این رویداد مهم ورزشی را تجربه خواهد کرد.

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) چندی پیش نحوه صعود ۲۴ تیم‌ (۱۲ تیم مردان و ۱۲ تیم زنان) به مسابقات والیبال سالنی المپیک ۲۰۲۴ پاریس را اعلام کرد و کشور فرانسه به عنوان میزبان نخستین سهمیه در هر گروه جنسیتی را به دست آورد.

۱۱ تیم دیگر در هر بخش مردان و زنان در دو مرحله‌ای مشخص خواهند شد که شش تیم در هر بخش سهمیه المپیک ۲۰۲۴ را در مسابقات انتخابی المپیک کسب خواهند کرد و مابقی تیم‌ها پس از تعیین جدول مقدماتی لیگ ملت های ۲۰۲۴ مشخص خواهند شد.

بر اساس اعلام FIVB مسابقات جام جهانی سال ۲۰۲۳ به عنوان رقابت‌های انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز خواهد بود که شهریور و مهرماه ۱۴۰۲ به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

ژاپن یکی از سه میزبان رقابت‌های انتخابی المپیک خواهد بود و دو میزبان دیگر این رقابت‌ها به زودی از سوی فدراسیون جهانی والیبال اعلام خواهد شد.

در گزارش فدراسیون جهانی درباره میزبانی ژاپن در این رقابت‌ها آمده است: جام جهانی والیبال که به طور سنتی در ژاپن شناخته می شود، در بخش زنان از ۲۵ شهریور تا دوم مهرماه ۱۴۰۲ و جام جهانی مردان از ۸ تا ۱۶ مهرماه سال آینده برگزار خواهد شد و تیم‌های شرکت کننده آن ۲۸ آذرماه سال جاری مشخص خواهند شد.

پیش از این فدراسیون جهانی اعلام کرده بود که ۲۴ تیم برتر طبق رده بندی جهانی والیبال بزرگسالان در رقابت‌های انتخابی در سه گروه هشت تیمی بایکدیگر رقابت خواهند کرد و دو تیم برتر هر گروه به بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ راه خواهند یافت.

بر این اساس پس از معرفی سه میزبان، قرعه کشی ۲۴ تیم بر اساس قوانین فدراسیون جهانی انجام خواهد شد و ژاپن میزبان هشت تیم خواهد بود.

همچنین پنج سهمیه باقی مانده المپیک در هر جنسیت با انتخاب پنج تیم برتر واجد شرایط در رنکینگ فدراسیون جهانی تا پایان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال (VNL) ۲۰۲۴ تکمیل خواهد شد.

بدین ترتیب رقابت های جام جهانی که به عنوان یک رویداد سنتی در دنیای والیبال شناخته شده است و هر چهار سال یک بار به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود، با نگاه حمایتی فدراسیون جهانی والیبال به عنوان یکی از سه رقابت انتخابی المپیک پاریس در سال ۲۰۲۳ در ژاپن برگزار خواهد شد.