به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پوریافر در آئین تکریم و معارفه شهردار منطقه چهار با بیان اینکه شهردار جدید در جایگاه‌های گوناگون تجربه کسب کرده است، اظهار کرد: امیدواریم شهردار جدید منطقه بتواند تحولات جدیدی را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه منطقه چهار، هزار و ۱۲۵ نفر نیرو و بیش از یک میلیون جمعیت دارد که از ۹ مرکز استان وسعت بیشتر و از ۲۹ شهر جمعیت بیشتری دارد، افزود: ۶۱۱ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۱ در این منطقه تصویب شده بود. پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد در ۶ ماه اول امسال محقق شده این در حالی است که در ۶ ماهه دوم سال گذشته هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان وصولی درآمد انجام شده است.

پوریافر با اشاره به افزایش ۶۴ درصدی وضعیت درآمدی خاطرنشان کرد: در اکثر شاخص‌های عملکرد شهرداری منطقه چهار در ۶ ماه اول سال قبل نیازمند توجه شناخته شده بود اما در ۶ ماه اول امسال در پیشرفت ریالی رتبه اول و در پیشرفت فیزیکی طرح‌ها رتبه چهارم را به دست آورد. همچنین امسال در گزارش مدیریتی ارزیابی عملکرد شاهد رتبه پنجم شهرداری منطقه چهار بودیم.

وی با بیان اینکه ۱۹ پروژه در شنبه‌های امید و افتخار در این منطقه پیش بینی شده که تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: زمان صدور پروانه در منطقه از ۱۱۰ روز به ۵۳ روز کاهش پیدا کرده است. همچنین در ایام اخیر بیش از ۵۲ هزار تن آسفالت در معابر منطقه توزیع شده است.

شهردار سابق منطقه چهار با اشاره به اینکه پروژه ادامه بلوار دلاوران و خروج منطقه شمیران نو از بن بست یکی از طرح‌های مهم منطقه بود، یادآور شد: پیش نویس توافقات اولیه پادگان ۰۶ نیز در این ایام آماده شده است.

وی به چالش‌های این منطقه اشاره کرد و افزود: تعیین تکلیف چهار گود پرخطر، بازنگری طرح تفصیلی، شناسایی محلات بافت فرسوده، پارکینگ‌ها و سوله‌های بحران، اختصاص اعتبار به کدپروژه‌ها و مخازن پسماند از مهمترین موضوعاتی است که شناسایی شده و باید به آن پرداخته شود.

پوریافر با تاکید بر اینکه شهرداری سازمانی پیچیده و خاص است، گفت: کار شبانه روزی و نشناختن تعطیلات به ویژه در منطقه چهار را شاهد بودیم.

علی اصغر کمالی زاده شهردار جدید منطقه چهار نیز ضمن تقدیر از اعتماد شهردار تهران برای انتصاب وی ابراز امیدواری کرد که بتواند در راستای توسعه منطقه خدمات‌رسانی مناسبی را به مردم ارائه دهد.