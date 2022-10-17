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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۰۶

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد؛

جذب نیروی مومن و انقلابی در بدنه وزارت بهداشت

جذب نیروی مومن و انقلابی در بدنه وزارت بهداشت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، بر اهمیت غربالگری در جذب نیروی انسانی کارآمد و متخصص در بدنه وزارت بهداشت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به جلوگیری از ایجاد نارضایتی‌ها به عنوان یکی از رسالت‌های اصلی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: عدم تعلق سازمانی یکی از دلایل اصلی ایجاد نارضایتی بین کارکنان است که باید با تمام توان از آن جلوگیری کرد.

وی در ادامه هر کدام از معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت را در حوزه تخصصی خود تأثیرگذار دانست که باید به نوبه خود بار نارضایتی‌ها را کم کرده و در این حوزه نقش پررنگی ایفا کنند.

رحیمی ضمن تأکید بر اینکه مدیران باید یاد بگیرند و یاد دهند که می‌توان با رفعت و اخلاق مدیریت کرد و به تحکم نیازی نیست، بلکه می‌توان مهربانانه با همکاران کار کرد، بر نقش مدیران در کاهش نارضایتی‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار فرهنگی ادارات، تأکید کرد: فرهنگ اسلام و ایثار باید در ادارات نهادینه شود که در این راستا باید اقدامات ویژه ای صورت گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت جذب نیروی انسانی کارآمد، متدین، انقلابی و متخصص در بدنه وزارت بهداشت، اظهار کرد: باید دقت نظر و غربالگری را در راستای جذب نیروی انسانی افزایش دهیم و کارکنانی را جذب ساختار وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کنیم که در تراز با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ امنیت و تقویت فضای سایبری در وزارت بهداشت، حوزه فناوری اطلاعات این وزارتخانه را در مواجهه با حملات سایبری بسیار توانمند و هوشیار قلمداد کرد.

کد مطلب 5611161

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    نظرات

    • محمدبهرامی بلوچ IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      2 13
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      مومنان واقعی وتخصص در کار کم نداریم مومن ومتخصص غیر فامیل بهتر از پسرخاله ضد انقلاب است
      • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        0 0
        عالی
    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      22 3
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      تمام سهمیه ای ها رو استخدام کردید و بچه های مردم بیرون ماندند خدا لعنتتون کنه که هیچ عدالتی در هیچ کجا باقی نذاشتید
    • IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      نیروی مومن یا نیروی کاربلد.هنوز به اشتباهاتتان پی نبردین.این شکاف ایجاد شده درجامعه نتیجه این جور تصمیماته...
    • یه نفر IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      2 0
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      موقع تبدیل وضعیت و استخدام کیلویی و فله ای سهمیه ای ها که این حرف ها نبود،باز معلوم نیست چه خوابی دیدین و چه بهانه ای قراره جور کنین برای سوگولی هاتون روز به روز تتفر رو بیشتر میکنین
    • سامان IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      این رو نگی چی بگی؟ دو کلمه حرف علمی که بلد نیستی. از همون اول میرن سراغ حجاب و انقلابیگری
    • جعفری IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      البته ماهرچی متخصص واقعی دیدیم هیچ التزامی به دینداری نداشتند وحتی عقاید مارا مسخره میکردند ولی متاسفانه علمشان ازبقیه بیشتر بود ماهم به تخصصشان نیازداریم مگه نه؟
    • IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      بهداشت نیروی انقلابی نمیخواد . نیروی متخصص و با وجدان میخواد
    • reza IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      مطالبه اصلی مدافعان سلامت:برقراری فوق العاده خاص کادر جانفشان و زحمتکش بهداشت ودرمان باضریب3می باشد...
    • حافظ IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      وزارت بهداشت نیروی متخصص لازم داره. هنوز بعد 44 سال اینو نفهمیدین؟
    • قلی IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      ماشالله کادر درمان رو در محل کار میبینیم انگار اومدن تالار عروسی با اون آرایش و تشکیلات
    • IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      سلام اصلا نظر کارکنان ووبرخی مدیران اینه که اینجا کار کن پول در بیا ر ودر کشور دیگر خوش باشند پولها را اور اب صرف دیسکو وغیره کنند بعد بچه ها انجا درس بخوانند واینجا تا می توانند سخت گیر در درمان وپول هستند مهم پول هست که خرج بچه ها انور اب شود بقیه ومردم وانسانیت کشک البته بلا نسبت برخیها
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      ایران برای بعضی از ایرانیان
    • هادی IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      متخصص رو برا رد گم کنی اوردی داداش منظورت همسو با خودتونه ....سلامتی مردم اصلا مهم نیست
    • مهدی IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      اگرازافرادمومن وانقلاب درادارات و جامعه استفاده نشود چندسال دیگر شاهد اغتشاشات دختران زیر ۱۵ سال بی حجاب تر باسلاح های واردشده ازمرزها ویاتولید شده درداخل ایران مواجه خواهید شد
    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      بعضی دکتر ها برخلاف نظام توهین. می کنند به نظام...
    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      بعضی دکتر ها برخلاف نظام توهین. می کنند به نظام...

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