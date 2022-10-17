جذب نیروی مومن و انقلابی در بدنه وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به جلوگیری از ایجاد نارضایتی‌ها به عنوان یکی از رسالت‌های اصلی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: عدم تعلق سازمانی یکی از دلایل اصلی ایجاد نارضایتی بین کارکنان است که باید با تمام توان از آن جلوگیری کرد.

وی در ادامه هر کدام از معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت را در حوزه تخصصی خود تأثیرگذار دانست که باید به نوبه خود بار نارضایتی‌ها را کم کرده و در این حوزه نقش پررنگی ایفا کنند.

رحیمی ضمن تأکید بر اینکه مدیران باید یاد بگیرند و یاد دهند که می‌توان با رفعت و اخلاق مدیریت کرد و به تحکم نیازی نیست، بلکه می‌توان مهربانانه با همکاران کار کرد، بر نقش مدیران در کاهش نارضایتی‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار فرهنگی ادارات، تأکید کرد: فرهنگ اسلام و ایثار باید در ادارات نهادینه شود که در این راستا باید اقدامات ویژه ای صورت گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت جذب نیروی انسانی کارآمد، متدین، انقلابی و متخصص در بدنه وزارت بهداشت، اظهار کرد: باید دقت نظر و غربالگری را در راستای جذب نیروی انسانی افزایش دهیم و کارکنانی را جذب ساختار وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کنیم که در تراز با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ امنیت و تقویت فضای سایبری در وزارت بهداشت، حوزه فناوری اطلاعات این وزارتخانه را در مواجهه با حملات سایبری بسیار توانمند و هوشیار قلمداد کرد.