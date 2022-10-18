علی مستوفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خراسان شمالی دارای جاذبه‌های مختلف ملموس و غیر ملموس است که هر کدام به تنهایی می‌تواند مخاطبان متعددی را به استان جذب کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به ظرفیت استان در محصول باغی به ویژه انگور، از سال ۹۸ مسئولیت برگزاری میز انگور و کشمش به این استان واگذار شده است.

وی افزود: در این راستا میز ملی محصولات باغی انگور با هدف توسعه بازار و رونق تولید آبان ماه در استان خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

مستوفیان با اشاره به جایگاه ششم خراسان شمالی در تولید انگور، گفت: این خطه با تولید انگور به صورت دیم و آبی سازگاری خوبی دارد.

وی در پایان بیان داشت: تاک داران استان فراورده‌های متنوعی از این محصول تولید می‌کنند که بسیار بازارپسند است و کشمش، سرکه و شیره از آن جمله است.