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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۹:۱۴

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه:

۳۳۰۰۰ واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن کرمانشاه درحال ساخت است

۳۳۰۰۰ واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن کرمانشاه درحال ساخت است

کرمانشاه- معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: ۳۳ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن کرمانشاه درحال ساخت است.

منوچهر فخری کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن از جمله اقدامات و برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم بوده که به صورت جدی در استان کرمانشاه در حال پیگیری است.

وی افزود: جلسات نهضت ملی مسکن به صورت منظم و هر ۱۰ روز یک بار به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار می‌شود و آخرین اقدامات و دستورات لازم به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه سهم استان کرمانشاه از نهضت ملی مسکن ساخت ۱۲۰ هزار واحد در چهار سال است، گفت: عملیات اجرایی ساخت ۳۳ هزار واحد مسکونی در استان آغاز شده است

فخری بیان کرد: مجتمع ۱۲ هزار واحدی سراج در طاق بستان توسط بنیاد مسکن، مجتمع ۶ هزار واحدی توسط بنیاد مستضعفان، چهار هزار واحدی توسط سپاه و ۷۲۰ واحدی توسط ستاد اجرایی فرمان امام در کرمانشاه در حال ساخت است

وی با بیان اینکه برای تهیه مسکن مشکلاتی در استان وجود دارد، خاطر نشان کرد: اولویت ساخت واحدهای مسکن جدید با بافت فرسوده شهری و زمین‌های کشاورزی درجه ۲ و سه و زمین‌های دولتی است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: زمین‌های مازاد دولتی باید در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گیرد و اولویت تخصیص نیز با کارکنان واحد شرایط همان دستگاه است.

کد مطلب 5611367

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    نظرات

    • یاور لطف الله نسب US ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
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      سلام آقای دکتر عزیز واقعا دمتون گرم حضور شما در هر استانی باعث آبادانی آن استان میشه من که 25سال سابقه در شهرداری سنندج دارم هنوز زمین نگرفتم شرکتی هستم اما بعضی‌ها کمترین سابقه گرفتن خداوند متعال نگهدار شما یاشه

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