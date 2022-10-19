به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به صورت علنی نسبت به اتفاقاتی که از باشگاه مخابره می‌شود اعلام نا رضایتی کرد.

هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس پس از جلسه ابتدای هفته خود با یحیی گل محمدی به سرمربی این تیم قول رفع هرچه زودتر زمین تمرین را داد. رضا درویش مدیرعامل باشگاه پا را فراتر از این موضوع گذاشت و خبر توافق با زمین چمن تهرانسر برای برگزاری تمرینات تا پایان سال جاری را اعلام کرد.

با این حال کادر فنی پرسپولیس وقتی صبح روز دوشنبه در محل تمرین جدید حاضر می‌شوند با شرایط نا مناسب و پر از ایراد آنجا روبرو شده که باعث بازگشت تمرینات به ورزشگاه شهید کاظمی می‌شود.

همین موضوع عصبانیت گل محمدی را به همراه دارد تا او در مصاحبه‌هایش از این بابت اظهار گلایه کرده و بابت مصدومیت بازیکنان خود نگران است.

گل محمدی که فصل گذشته پس از روی کار آمدن درویش در پرسپولیس چندین بار به خاطر عدم پرداخت مطالبات بازیکنان و عدم جذب گزینه‌های مد نظرش با وی در رسانه‌ها وارد جدال شده بود بار دیگر در فصل جاری به خاطر مشکل زمین تمرین از عملکرد مدیرعامل انتقاد کرد تا نشان دهد وضعیت تیمی که صدرنشین فعلی لیگ برتر است چندان مساعد و هماهنگ نیست.

شاید گل محمدی که حمایت ناکافی هیأت مدیره از تیم را در هفته‌های گذشته اندک دانسته است حالا می‌خواهد مشکلات را رسانه‌ای کند تا هواداران پرسپولیس را در جریان مشکلات قرار دهد.

صحبت‌های شب گذشته گل محمدی باعث شد تا درویش بار دیگر پیگیر محل تمرین جدید برای تیم شود که به او اعلام می‌کنند مشکل چمن بلند و نامرغوب تهرانسر باعث شده تا گل محمدی تیمش را به آنجا نبرد که با دستور درویش تصمیم به رسیدگی فوری این موضوع شده است.