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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۸

با انتشار بیانیه‌ای اعلام شد؛

درخواست تشکل‌های دانشجویی از «علی دایی»/گفته‌های خود را ثابت کنید

درخواست تشکل‌های دانشجویی از «علی دایی»/گفته‌های خود را ثابت کنید

اردبیل- به دنبال ادعای «علی دایی» در فضای مجازی، برخی تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی استان اردبیل از این چهره ورزشی خواستند تا با حضور در منزل دانش‌آموز مورد ادعا، گفته‌هایش را ثابت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی استان اردبیل صبح سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای خطاب به علی دایی با تاکید بر اینکه در منزل دانش‌آموز ادعایی‌تان حاضر شوید، اظهار کردند: رسانه‌ای شدن خبر همدردی شما در مورد ضرب و شتم و ریختن خون یکی از دختران شهرمان اردبیل که به عقلانیت حرفه‌ای‌گری، عدم عضویت بر هیچ فرقه و گروهی اذعان دارید سبب تعجبمان شد.

این تشکل‌ها در بیانیه خود آورده‌اند: با کمال احترام دعوت می‌کنیم با حضور در منزل دانش‌آموز مورد ادعا با بررسی صحت و سقم قضیه، نسبت به هزینه‌ای که برای میهن عزیزمان تحمیل کردید، پاسخگو باشید.

در این دعوت‌نامه آمده است: بدیهی است در صورت اثبات ادعای شما تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی زادگاهتان هم‌صدا با شما تا احقاق حق کامل این دانش‌آموز، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

این دعوت‌نامه که از سوی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اردبیل، سازمان بسیج دانش‌آموزی، بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل، بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اردبیل، بسیج دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای رازی اردبیل و بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهرستان پارس‌آباد، گرمی، خلخال، مشگین‌شهر و بیله‌سوار صاده شده است، از علی دایی خواسته‌اند تا پاسخگوی اظهارات خود در فضای مجازی باشد.

اسطوره فوتبال ایران و جهان در روزهای گذشته به دنبال فوت مرحومه اسرا پناهی خانقاه که به اذعان خانواده و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به دنبال نارسایی مادرزادی قلبی فوت کرده و اغتشاشگران آن را به آشوب‌های اخیر ربط داده‌اند، در صفحه اینستاگرامی خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و اظهار کرده بود: «سکوت ناشی از اعمال فشار حاکمیت در برابر اعتراضات و هتک حرمت به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که پایه‌های علمی و معرفتی خود را در این نهاد پرورش داده‌اند، امروز منجر به تعرض به دانش‌آموزان بیگناه در مدارس و ضرب و شتم و ریختن خون یکی دیگر از دخترانم در زادگاهم گردیده، سکوتی که تاوان مرگ دارد و هر روز داغی دیگر بر دل جای جای ایرانم می‌نشاند که حکم خیانت به انسانیت و میهنم را دارد.»

به دنبال این ادعای علی دایی، سید کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز به موضع‌گیری این اسطوره فوتبال واکنش نشان داده و خواستار تجدید نظر وی در رفتار خود شد.

بنابراین گزارش، شبکه‌های بیگانه و دست‌نشانده‌های داخلی آنها طی هفته‌های گذشته با کشته‌سازی‌های دروغین سعی در مخدوش کردن چهره ایران اسلامی و البته ترویج قومیت‌گرایی در کشور داشتند که با واکنش مردم مواجه شدند.

کشته‌سازی‌های دروغین رسانه‌های غربی و ایادی داخلی آنها تا جایی پیش رفته که مرحومه اسرا پناهی را که به دنبال بیماری زمینه‌ای در بیمارستان فوت کرده را منتسب به مدرسه شاهد و دستاویزی برای شعله‌ور کردن آتش آشوب کرده است.

مردم استان اردبیل با آگاهی و هوشیاری هرگز تحت تأثیر این رسانه‌ها و در صف آشوب‌گران قرار نگرفتند و از همان روزهای اول صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند.

کد مطلب 5611446

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    نظرات

    • GB ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      13 17
      پاسخ
      اینجا میفهمیم که شعور و عقلانیت از علم و ثروت شهرت و مقام هم بالاتر هست که همه کس ندارند ،همچون سایر گزینه ها
    • مراد IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      10 18
      پاسخ
      متاسفانه ایشون دیگه علی دایی ده هفتاد و شصد نیست خراب شدن و تمام .
    • معترضم IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      15 17
      پاسخ
      معترضم به حقوق کم پلیس و معلم ... معترضم به حقوق میلیاردی سلبریتی های مزدور ... امنیت و فرهنگ مملکت به گردن حقوق پنج میلیون تومانی ها... عشق و حال برای ارازل و اوباش پولدار
      • رضا از ساوه IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
        0 0
        اینجا فقط یک نفر حرف حق زده ....اونم شمایین ....ممنونم ...
    • اب IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      4 4
      پاسخ
      دایی دانسته این کار را انجام داده چون ایشان فقط به فکر منافع خود هست
    • اب IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 7
      پاسخ
      دایی دانسته این کار را انجام داده چون ایشان فقط به فکر منافع خود هست
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      2 7
      پاسخ
      جناب علی دایی مطلبی را مطرح کرده اند. باید، باید، باید،. باید ثابت کند چرا جدی نمی گیرند، این هم یک مطالبه بسیار جدی است، این نمیشود هر کسی یک حرفی راست یا دروغ بزند ملتی را به التهاب و آشوب بکشد بعد هم بدون هزینه برود کنار. البته شاید ایشان راست بگوید باید ثابت کند و مسئولین خاطیان را مجازات کنند.
    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      7 1
      پاسخ
      احسنت به این اردبیلی های فهیم ،اینجوری باید در برابر حقیقت قرار بگیرن ،یاشاسین ،اردبیلی ،انقلابی هموطنمیز
    • حجت IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      2 0
      پاسخ
      این ها مسئول خون اون کسایی ن که تو این اغتشاشات از بین رفتن ، باید محاکمه بشن وگرنه عدالتی در کار نیست ، باید یک بار و برای همیشه دهان کثیف خائنین رو بست ، والسلام
    • احمد IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      1 0
      پاسخ
      این بشر از اول دروغگو بوده فقط وفقط بغکر خودش بوده بارهاوبارها شده یه زده بعدا حرفی زده 180-درجه فرق داشته تا زمانیکه منافع خودش باشه خودش حقه ودیگران باطل
    • AE ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 1
      پاسخ
      برای اثبات فرمایش اسطوره ایران باید جنازه را بدن به پزشکی قانونی دولت دیگه که بی طرف و حقوق بگیر حکومت ایران و یا حقوق بگیر دشمنان ایران نباشه چرا شما با حرف یک مسعول حقوق بگیر دولت اقایه دایی را محکوم می کنید نظریه پزشک بی طرف بین المللی مورد قبول همه هست نه وابسته به خارج یا به حاکم ایران
    • ابوالفضل IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      باسلام واحترام متاسفانه در مملکت ما هیچ کس در جایی که باید باشند نیستند.حق وحقوقی که باید داشته باشند ندارند.نسبت به زحمتی که می کشند حقوق نمی دهند در مقابل یه عده که واقعا حقشان نیست این مملکت را می چاپند حقوق های میلیاردی می گیرند این نتیجه اش میشه.

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