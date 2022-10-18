برگزاری ۱۷ پاسداشت مردمی با هدف تبیین اهداف نهضت میرزا

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی پوریوسفی صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان پیرامون پاسداشت شخصیت شهید میرزا کوچک جنگلی اظهار کرد: نشستی در همین زمینه روز پنجشنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح در خانه تاریخی میرزا کوچک جنگلی برگزار میشود.
دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان برگزاری پاسداشت مردمی میرزا کوچک جنگلی در سراسر شهرستانهای استان را یکی از اقدامات این ستاد دانست و ادامه داد: از ویژگیهای مهم و بارز نهضت شهید میرزا کوچک جنگلی، مردمی بودن آن بوده از این رو درصدد هستیم تا ۱۷ پاسداشت مردمی با هدف تبیین ابعاد مختلف نهضت جنگل به همت مردم و مجموعههای مردمی در سراسر گیلان برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری رویداد هنری «جنگل بارانی» افزود: این رویداد هنری به همت خانه فرهنگ و هنر انقلاب و با مشارکت گروههای هنری مردمی برگزار میشود که در آن تولید محتوای هنری در قالبهای موشن گرافیک، کنیم موشن، فیلم کوتاه، مستند، پادکست، نماهنگ و تولیدات تلویزیونی در دستور کار قرار دارد.
حجت الاسلام پوریوسفی ضمن تشریح رخداد رسانهای «سردار تا سردار» اضافه کرد: دومین دوره رخداد رسانهای «سردار تا سردار» با هدف تولید محتوای خبری-رسانهای و تبیین پیوند فرهنگی، شخصیتی و عقیدتی موجود در سیره شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید میرزا کوچک جنگلی با مشارکت عموم فعالان رسانهای در بخشهای یادداشت و سرمقاله، گزارش تحلیلی، گزارش خبری، تیتر، مصاحبه و عکس خبری برگزار میشود.
دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی گیلان با تاکید بر اینکه شهید میرزا کوچک جنگلی به دنبال تحقق حکومت «مردم بر مردم» قیام کرد، افزود: در مراسم روز پنجشنبه از بسته محتوایی-هنری تهیه شده با موضوع شهید میرزا کوچک جنگلی نیز رونمایی میشود.
وی بیان کرد: قیام میرزا کوچک همان قیام انقلاب ۵۷ سال است و انقلاب اسلامی مبتنی بر خواسته مردمی بود که پایه گذاری آن ۱۰۰ سال پیش توسط میرزا کوچک جنگلی گذاشته شد.
حجت الاسلام پوریوسفی اعتلای ایران، اسلام و استقلال کشور را از اهداف قیام شهید میرزا کوچک جنگلی دانست و عنوان کرد: دشمن به دنبال تخریب مفاخر و شخصیتهای اثرگذار ایران است و درصدد است تا نسل جوان را از شناخت این شخصیتها باز دارد و وظیفه ما تلاش برای معرفی و تبیین سیره این شخصیتها است.
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