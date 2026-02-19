یاورنژاد: سلسله نشست های «ای ایران بخوان» در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یاورنژاد صبح پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: سلسله نشستهای «ای ایران بخوان» با شعار نهضت مردمی روایت ایران در سطح مساجد، هیئات مذهبی و مجموعههای مردمی شهر رشت آغاز شده و تاکنون ۴۷ نشست برگزار شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
معاون عملیات جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان با اشاره به اهداف این نهضت فرهنگی گفت: نشستهای «ای ایران بخوان» با هدف روایت منسجم تاریخ معاصر ایران، تبیین توطئههای نظام سلطه برای سلطهجویی بر کشور، نقد عملکرد حاکمان پهلوی و معرفی دستاوردهای دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: در این نشستها تلاش شده مخاطبان بهویژه نوجوانان و جوانان، شناخت عمیقتری نسبت به ریشههای اقتدار امروز ایران پیدا کنند و بدانند مسیر عزت ملی و پیشرفت کشور چگونه از دل چالشها و دخالتهای قدرتهای جهانی عبور کرده است.
یاورنژاد با اشاره به استمرار این برنامهها بیان کرد: روایت «ای ایران بخوان» یکی از پویشهای دومین دوره لیگ دانشآموزی «جت» نیز به شمار میرود که دانشآموزان در سطح مدارس استان گیلان در حال اجرای آن هستند.
وی با تأکید بر تلاش دشمنان برای ایجاد جنگ ترکیبی علیه ملت ایران بهویژه نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: گفتوگوی حضوری و مستقیم با نسل جوان با هدف تبیین ابعاد مختلف نقشههای دشمن، میتواند تلاش آنان برای تسخیر اذهان را خنثی کند.
معاون عملیات جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان در پایان با قدردانی از همراهی مردم و مجموعههای فرهنگی مردمی استان خاطرنشان کرد: روایت دقیق و مستند از تاریخ پرافتخار ایران و بازخوانی تجربه نسلهای گذشته، راهی برای پاسداشت هویت ملی و انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل آینده است؛ مسیری که در قالب برنامههایی مانند «ای ایران بخوان» با قدرت ادامه خواهد یافت.
