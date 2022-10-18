به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از خادمین زائران اربعین حسینی استان سمنان به میزبانی راهداری استان سمنان با بیان اینکه این اداره کل در ایام اربعین سال جاری ۱۸ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی را اعزام کرد، تاکید داشت: تسهیل گری در آمد و شد و حمل و نقل کالا و نفرات همچنین نیازهای موکب‌ها، هدف و محور این اعزام‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه ۲۶ راهدار نیز همراه با ناوگان حمل و نقل عمومی به اربعین اعزام شدند، ابراز کرد: یکی از رسالت‌های این راهداران نظارت و رصد شرایط خدمت رسانی حمل و نقل جاده‌ای در این ایام بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه راهداران استان صحنه‌های بسیار شگفت انگیزی را از خدمت رسانی در اربعین حسینی خلق کردند، گفت: راهداران استان در قالب تیم‌های خدمت رسانی در پایانه مرزی شهید سلیمانی حضور و خدمات شبانه روزی را ارائه کردند.

منصور کیایی بیان کرد: اربعین امسال ناوگان حمل و نقل عمومی کمک شایانی داشته و با اختصاص بیش از ۹۰ درصد ظرفیت روزانه خود به این موضوع در تسهیل اعزام زائران نقش مؤثری در جابجایی زائران داشتند همچنین نیروهای راهداری و حمل و نقل با حضور در سطح جاده‌ها و نظارت بر حمل و نقل عمومی و خدمت رسانی در مسیر به مسافران شخصی در کاهش حجم ترافیک جاده‌ها و ایجاد سفری ایمن نقش بسزایی داشتند.

به گزارش مهر، در این مراسم راهداران و عوامل اعزامی به اربعین حسینی مورد تقدیر قرار گرفتند.