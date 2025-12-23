فرسودگی ۸۰ درصدی ناوگان راهداری سمنان؛ استاندار خواستار نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه شنبه در بازدید راهدارخانه آهوان و دیدار با کارکنان راهداری به مناسبت هفته حمل‌ونقل، رانندگان و راهداری از تلاش نیروهای راهداری تقدیر کرد و اظهار داشت: راهداران دارای روحیه ایثار و فداکاری هستند و با عشق به هموطنان خود خدمت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه انجام کاری برای مردم و با نیت خالص داری آثار مثبت در زندگی فردی و اجتماعی است، افزود: اخلاص در کار لازمه ماندگاری و برکت زندگی فردی و اجتماعی است.

استاندار سمنان خواستار توجه به نوسازی ناوگان راهداری شد و اظهار داشت: حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد این ناوگان فرسوده و نیازمند نوسازی است.

کولیوند با اشاره به اینکه توجه به ناوگان راهداری ایمنی بیشتر را به همراه دارد، تصریح کرد: قطعاً برای حل این موضوع و همچنین بهبود زندگی راهداران و مشکلات راهداری پیگیری و تلاش می‌شود.

وی توسعه مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی را یک ضرورت برای استان خواند و افزود: ایجاد این استراحتگاه‌های امن و مجهز در محورهای مواصلاتی از مطالبات مردم است که با همکاری آستان قدس رضوی این اقدام در دستور کار قرار دارد.