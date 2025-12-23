  1. استانها
  2. سمنان
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲

فرسودگی ۸۰ درصدی ناوگان راهداری سمنان؛ استاندار خواستار نوسازی شد

فرسودگی ۸۰ درصدی ناوگان راهداری سمنان؛ استاندار خواستار نوسازی شد

سمنان- استاندار سمنان با اعلام اینکه حدود ۸۰ درصد از ناوگان راهداری این استان فرسوده است، بر ضرورت توجه ویژه و فوری برای نوسازی این ناوگان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه شنبه در بازدید راهدارخانه آهوان و دیدار با کارکنان راهداری به مناسبت هفته حمل‌ونقل، رانندگان و راهداری از تلاش نیروهای راهداری تقدیر کرد و اظهار داشت: راهداران دارای روحیه ایثار و فداکاری هستند و با عشق به هموطنان خود خدمت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه انجام کاری برای مردم و با نیت خالص داری آثار مثبت در زندگی فردی و اجتماعی است، افزود: اخلاص در کار لازمه ماندگاری و برکت زندگی فردی و اجتماعی است.

استاندار سمنان خواستار توجه به نوسازی ناوگان راهداری شد و اظهار داشت: حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد این ناوگان فرسوده و نیازمند نوسازی است.

کولیوند با اشاره به اینکه توجه به ناوگان راهداری ایمنی بیشتر را به همراه دارد، تصریح کرد: قطعاً برای حل این موضوع و همچنین بهبود زندگی راهداران و مشکلات راهداری پیگیری و تلاش می‌شود.

وی توسعه مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی را یک ضرورت برای استان خواند و افزود: ایجاد این استراحتگاه‌های امن و مجهز در محورهای مواصلاتی از مطالبات مردم است که با همکاری آستان قدس رضوی این اقدام در دستور کار قرار دارد.

کد خبر 6699960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها