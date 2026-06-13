۳۱ شرکت مسافربری در استان سمنان آماده خدمت به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پارسا ظهر شنبه در نخستین جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت اربعین با حضور دستگاه های ذی ربط در محل اداره کل راهداری استان سمنان به آمادگی کامل بر خدمت رسانی زائران تاکید کرد و افزود: هدف از این نشست ها نیز انسجام هر چه بیشتر دستگاه های مسئول به منظور تسهیل اعزام زائران است.

وی داشتن برنامه ریزی مناسب و هم افزایی بین نیروها را مسبب ارتقا کیفیت حمل و نقل دانست و ادامه داد: انتظار می رود تا با این رویه شاهد تسهیل اعزام زائران باشیم.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان آمار اعزامی زائران به مراسم اربعین را شش هزار و ۱۷۵ نفر برشمرد و تاکید کرد: خوشبختانه با هماهنگی های لازم این تعداد مسافر به سلامت جا به جا شده و به استان سمنان بازگشتند.

پارسا تعداد شرکت های مسافربری استان را ۳۱ مورد برشمرد و توضیح داد: انتظار می رود تا دستگاه های مرتبط و ذی ربط پشتیبانی مناسب از این شرکت ها برای اعزام زائران داشته باشند.

وی ادامه داد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تمهیدات لازم برای سوخت رسانی خارج نوبت به اتوبوس های حامل زائران را باید فراهم سازد تا بدون وقفه خدمت رسانی انجام شود.