۶۰۰ میلیون تومان اعتبار شیر رایگان در بخش قلقلرود تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نقوی در مراسم توزیع شیر رایگان در بخش قلقلرود تویسرکان روستای لامیان مدرسه فاطمه الزهرا بیان کرد: توزیع شیر رایگان مدارس در منطقه قلقلرود به عنوان پایلوت کشوری انجام شد و این اقدام ازجمله اقدامات مفیدی است که وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم، طرح‌ها و اقدامات را یکی بعد از دیگری انجام می‌دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان بابیان اینکه بحث طرح شهید سلیمانی، ایجاد و ساخت زمین‌های چمن ورزشی که ۷۰ طرح ورزشی که افتتاح شده خواهد شد از دیگر اقدامات وزارت آموزش و پرورش است خاطرنشان کرد:

توزیع تغذیه رایگان در شهرستان فامنین و توزیع ۲۵ هزار بسته رایگان لوازم التحریر با همکاری کمیته امداد از امروز در مناطق ۴۴ منطقه هدف گذاری شده شروع شده است خبر داد.

وی افزود: دلیل انتخاب بخش قلقلرود روستای لامیان به عنوان بخاطر پایلوت به دلیل ویژگی‌های خاص که داشته است می‌باشد.

نقوی در ادامه تصریح کرد: توزیع شیر رایگان در هفته دو بار انجام خواهد شد و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد ادامه دارد و اعتبار این طرح برای قلقلرود بیش از ۶۰۰ میلیون تومان است که با کمک و همکاری خیرین و نهادهای انقلابی و اعتباراتی که از تهران از تبصره ۱۴ سهم استان همدان خواهد رسید تأمین خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان در پایان گفت: هدف این طرح این است که دانش آموزان سلامت جسم را در کنار سلامت روح تقویت کنند و در کنار سلامت جسم، سلامت روح سلامت با پیگیری مسائل دینی، پرورشی و مذهبی در مدارس و همکاری خانواده‌ها انجام خواهد شد.