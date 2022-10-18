به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین محمدی اصل عصر سه‌شنبه در جمع نیروهای بسیجی با اشاره به برگزاری رزمایش اقتدار سپاه در منطقه عمومی ارس اظهار کرد: دشمنان ۴۲ سال است که تلاش می‌کنند تا صلابت سپاه را مخدوش و سرمایه عظیم انقلاب را به بیراهه بکشانند در حالی که روز به روز بر عظمت و صلابت مجموعه سپاه و بسیج افزوده می‌شود.

وی به برگزاری شایسته رزمایش اقتدار سپاه در مناطق مرزی شمالغرب کشور اشاره کرد و گفت: این رزمایش در ابعاد مختلف نشان از صلابت نیروی ارزشی سپاه و مجموعه مردمی بسیج است که در جغرافیای عمومی منطقه ارس با شایستگی و توانی مضاعف در حال برگزاری است.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل تصریح کرد: سپاه با این رزمایش در حقیقت صلابت جمهوری اسلامی ایران را به رخ دشمنان کشاند تا همه هوشیار باشند که خط قرمز جمهوری اسلامی ایران به ویژه نیروهای مسلح آن حفظ امنیت، آرامش و پایداری عزت و عظمت ملت ایران است.

محمدی اصل افزود: با رزمایش اقتدار در حقیقت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به یاوه‌سرایی‌های دول غرب به ویژه آمریکا ثابت کرد که اصلی‌ترین عنصر اقتدار ملت نیروهای مسلح جان برکفی است که در خط ولایت و دفاع از این مردم از تمام داشته‌های خود می‌گذرند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با بیان اینکه رزمایش اقتدار سپاه پاسخی دندان‌شکن به همه بیهوده‌گویی‌های نظام غرب بوده است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح امنیت و آرامش قرار دارد و دشمنان نمی‌توانند با توطئه‌ها و ترفندهای متفاوت این صلابت و اقتدار را بشکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ۲ روز اخیر رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه با حضور نیروهای آماده و در قالب عملیات‌ها مختلف در حال برگزاری است که این رزمایش در جغرافیای عمومی منطقه ارس برگزار شده و فردا و پس فردا نیز با انجام عملیات واکنش سریع و سایر برنامه‌های طراحی شده ادامه خواهد داشت.