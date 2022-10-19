محققان پسا دکتری معادل ۸۰ درصد استادیار پایه یک حقوق می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محسن شریفی در پنجاه و هفتمین اجلاس معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری کشور گفت: ایجاد دوره‌های پسادکتری که در راستای حفظ و نگهداشت نخبگان صورت می‌گیرد از مصوبات جلسه اخیر شورای عالی عتف است که با حضور رییس جمهور تشکیل شد و مصوبات مهمی داشت.

وی افزود: در آیین نامه، ایجاد سه نوع دوره پسادکتری را پیش‌بینی کردیم که دوره تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ، دوره فناورانه در پارک‌های علم و فناوری و دوره صنعتی در صنایع و شرکت های خصوصی ایجاد می‌شود.

شریفی گفت: حقوق محققان پسا دکتری شاغل در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، توسط صندوق شورای عتف و حقوق محققان پسادکتری شاغل در پارک‌های علم و فناوری با مشارکت مساوی صندوق عتف و شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌شود.

وی گفت: پرداخت حقوق محققان پسادکتری شاغل در صنایع توسط خود صنایع صورت می‌گیرد.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی گفت: پرداخت حق بیمه و حل مشکل سربازی برای دانش آموختگان دکتری از مزایای مهم ایجاد دوره‌های پسادکتری است.

شریفی گفت: برای سیاست‌گذاری دوره‌های پسادکتری یک ستاد و کارگروه مرکزی زیر نظر شورای عالی عتف تشکیل می‌شود و پیشرفت این مصوبه را پیگیری می‌کند.

وی گفت: منابع مالی اجرای این طرح در قالب صندوق عتف پیش بینی شده است و با ابلاغ نهایی تشکیل این صندوق، اجرای دوره‌های پسادکتری با قدرت آغاز می‌شود.