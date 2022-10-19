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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۰

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم:

محققان پسا دکتری معادل ۸۰ درصد استادیار پایه یک حقوق می گیرند

محققان پسا دکتری معادل ۸۰ درصد استادیار پایه یک حقوق می گیرند

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم گفت: در آیین‌نامه پذیرش محققان پسا دکتری که به زودی ابلاغ می‌شود، پیش‌بینی شده است به محققان پسا دکتری معادل ۸۰ درصد استادیار پایه یک حقوق پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محسن شریفی در پنجاه و هفتمین اجلاس معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری کشور گفت: ایجاد دوره‌های پسادکتری که در راستای حفظ و نگهداشت نخبگان صورت می‌گیرد از مصوبات جلسه اخیر شورای عالی عتف است که با حضور رییس جمهور تشکیل شد و مصوبات مهمی داشت.

وی افزود: در آیین نامه، ایجاد سه نوع دوره پسادکتری را پیش‌بینی کردیم که دوره تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ، دوره فناورانه در پارک‌های علم و فناوری و دوره صنعتی در صنایع و شرکت های خصوصی ایجاد می‌شود.

شریفی گفت: حقوق محققان پسا دکتری شاغل در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، توسط صندوق شورای عتف و حقوق محققان پسادکتری شاغل در پارک‌های علم و فناوری با مشارکت مساوی صندوق عتف و شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌شود.

وی گفت: پرداخت حقوق محققان پسادکتری شاغل در صنایع توسط خود صنایع صورت می‌گیرد.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی گفت: پرداخت حق بیمه و حل مشکل سربازی برای دانش آموختگان دکتری از مزایای مهم ایجاد دوره‌های پسادکتری است.

شریفی گفت: برای سیاست‌گذاری دوره‌های پسادکتری یک ستاد و کارگروه مرکزی زیر نظر شورای عالی عتف تشکیل می‌شود و پیشرفت این مصوبه را پیگیری می‌کند.

وی گفت: منابع مالی اجرای این طرح در قالب صندوق عتف پیش بینی شده است و با ابلاغ نهایی تشکیل این صندوق، اجرای دوره‌های پسادکتری با قدرت آغاز می‌شود.

کد مطلب 5612686

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