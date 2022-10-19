تشدید تحرکات برای انتخاب رئیس جمهور لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، پس از اینکه گروه های سیاسی لبنان به دشوار یا غیر ممکن بودن انتخاب رئیس جمهور این کشور پیش از ۳۱ اکتبر که زمان اتمام دوره ریاست جمهوری میشل عون است، متقاعد شدند، بار دیگر نمایندگان پارلمان در این باره جلسه تشکیل می دهند.

بر همین اساس جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد ملی لبنان گفت: اینکه نجیب میقاتی نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه، پیش از اتمام دوران ریاست جمهوری میشل عون، کابینه خود را تشکیل ندهد، اقدمی جنون آمیز است و کشور نیازی به بحران سیاسی جدیدی ندارد.

همچنین شیخ محمد یزبک رئیس هیئت شرعی حزب الله لبنان نیز بر تشکیل دولت تام الاختیار و برگزاری گفتگوی جدی برای انتخاب رئیس جمهور این کشور تاکید کرد.

وی افزود: از همه طرف ها انتظار می رود که برای انتخاب رئیس جمهور پیش از اینکه مهلت قانونی وی تمام شود، باید گفتگوهای جدی برگزار شود و اگر مسئولان به خاطر کشور اختلافات خود را کنار نگذارند، نمی توانند به این مهم دست یابند.

همچنین روزنامه «الجمهوریة» به نقل از منابع وابسته به پرونده تشکیل دولت نوشت: کارها به خوبی پیش می رود و به پایان خود نزدیک شده است، البته طبق تجارب گذشته نمی توان خیلی به این روند دل خوش کرد چرا که ممکن است تلاش ها به نتیجه نرسد.

منابع مذکور افزودند: هر کدام از طرف ها یک گام به عقب نشستند و همه منتظر جواب جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد درباره ساختار کابینه هستند.

در همین راستا روزنامه «البناء» نیز نوشت که برغم روند سریع مشورت ها شرایط کلی تقریبا منفی است و همه آنچه که در رسانه ها درباره کنار زدن موانع و تشکیل قریب الوقوع دولت گفته می شود، برآورد و پیش بینی است.