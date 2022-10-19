  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۱۳

هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال؛

برد اقتصادی آرمان برای رتبه چهارم جدول/استقلال بالاخره برد

برد اقتصادی آرمان برای رتبه چهارم جدول/استقلال بالاخره برد

تیم فوتبال استقلال خوزستان پس از سه هفته ناکامی موفق به کسب پیروزی در ایگ دسته اول فوتبال کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور با برگزاری دو دیدار خاتمه پیدا کرد تا استقلال خوزستان بالاخره رنگ پیروزی را ببیند.

استقلال خوزستان توانست با نتیجه سه بر یک از سد پارس جنوبی جم عبور کند و بعد از سه مساوی متوالی به پیروزی رسید و ۱۳ امتیازی شد و به رده هفتم جدول لیگ صعود کرد. پارس جنوبی ۱۲ امتیازی در رده یازدهم است.

همچنین آرمان گهر نیز با یک گل شهرداری استارا را شکست داد تا با ۱۶ امتیاز در رتبه چهارم قرار گیرد. این در حالی است که تیم‌های شمس آذر قزوین، فجر شهید سپاسی و استقلال ملاثانی رده‌های اول تا سوم را در پایان هفته نهم این رقابت‌ها از آن خود کردند.

کد مطلب 5612920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها