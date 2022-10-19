برد اقتصادی آرمان برای رتبه چهارم جدول/استقلال بالاخره برد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور با برگزاری دو دیدار خاتمه پیدا کرد تا استقلال خوزستان بالاخره رنگ پیروزی را ببیند.

استقلال خوزستان توانست با نتیجه سه بر یک از سد پارس جنوبی جم عبور کند و بعد از سه مساوی متوالی به پیروزی رسید و ۱۳ امتیازی شد و به رده هفتم جدول لیگ صعود کرد. پارس جنوبی ۱۲ امتیازی در رده یازدهم است.

همچنین آرمان گهر نیز با یک گل شهرداری استارا را شکست داد تا با ۱۶ امتیاز در رتبه چهارم قرار گیرد. این در حالی است که تیم‌های شمس آذر قزوین، فجر شهید سپاسی و استقلال ملاثانی رده‌های اول تا سوم را در پایان هفته نهم این رقابت‌ها از آن خود کردند.