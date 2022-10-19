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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۹

علی اکبر ولایتی:

اروپایی ها امروز دنباله رو واشنگتن هستند

اروپایی ها امروز دنباله رو واشنگتن هستند

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت که ارتباط میان اعضای جبهه مقاومت بسیار خوب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در گفتگو با المیادین تاکید کرد که ایران در قلب جبهه مقاومت و در کنار یمن، لبنان، سوریه و فلسطین است.

ولایتی با اشاره به اینکه در حوادث اخیر ایران، غربی ها دنبال بهانه بودند و این مسئله عادی نبود، واشنگتن و تل آویو به اندازه قوی نیستند که بتوانند طرح های خود را در ایران و علیه ملت این کشور پیاده کنند و ملت ایران اجازه چنین کاری را به این دو نخواهد داد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ادامه داد: در هفته های اخیر عناصر داعش به عراق و افغانستان منتقل شده اند تا ابزاری در دست آمریکایی ها باشد، آمریکایی ها می خواهند در موقعیتی باشند تا بتوانند ثروت های کشورهای دیگر را غارت کنند.

وی تصریح کرد: کشورهای اروپایی در گذشته سیاست مستقلی داشتند، ولی امروز تابع و دنباله رو واشنگتن هستند، غربی ها معتقدند که جهان تک قطبی است و ایالات متحده ابرقدرت آن است.

ولایتی گفت: ما همسایه عربستان هستیم و باید با هم زندگی کنیم، باید سفارت خانه در دو کشور برای حل و فصل بهتر اختلافات فعال باشند.

وی افزود: ما از کشور دوست و برادر عراق حمایت می کنیم و امیدواریم که نقش تاریخی خود را بار دیگر بازیابد، همچنین از لبنان نیز حمایت می کنیم و باید مرزهای دریایی این کشور با رژیم صهیونیستی دقیقا مشخص شود و تل آویو نیز باید از مرزهای دریایی لبنان عقب نشینی کند.

کد مطلب 5612929

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