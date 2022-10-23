به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در گفتگوی زنده با شبکه العالم اظهار داشت: در حال حاضر از ۳۲ کشتی جمهوری اسلامی که در کل دنیا حضور دارند، حراست می‌کنیم، همچنین دریای عربی و سرخ جزو مأموریت‌های ابلاغی اخیر ماست که مأموریت اسکورت کشتی‌ها را برعهده داریم.

حراست از تنگه هرمز تا خلیج فارس مأموریت اصلی سپاه

سردار علیرضا تنگسیری درخصوص جغرافیای حضور نیروی دریایی سپاه و توان رزمی نیروی تحت امرخود گفت: نیروی دریایی سپاه در ابتدای دهه ۶۰ فعالیت خود را آغاز کرد و سپس در سال ۶۴ با فرمان حضرت امام (ره) این نیروها به نام نیروهای دریایی سپاه نام‌گذاری شد، حراست از تنگه هرمز تا خلیج فارس مأموریت اصلی سپاه است که توسط فرمانده کل‌قوا مشخص شده است، خلیج فارس ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و حراست از این منطقه حساس جزو مأموریت‌های اصلی نیروی دریایی سپاه است اما در دریای عمان نیز ما دو پایگاه داریم یکی در جاسک و دیگری در چابهار که در کنترل عملیاتی نیروی دریایی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر در شمال کشور هم نیروی دریایی سپاه حضور دارد و در این منطقه یک پایگاه و یک دانشگاه داریم.

وی افزود: ما در حال حاضر از ۳۲ کشتی جمهوری اسلامی که در کل دنیا حضور دارند، حراست می‌کنیم. مأموریت اخیری که به ما واگذار شده است حراست از کشتی‌های عبوری از دریای سرخ است که مسئولیت امنیت این کشتی‌ها برعهده ماست و برای جلوگیری از دزدی دریایی، آنها را اسکورت می‎‌کنیم و در مناطقی که خطری برای آنها احساس می‌شود ما مأموریت داریم که از آنها حراست کنیم، لذا دریای عربی و سرخ جز مأموریت‌های ابلاغی اخیر ماست که مأموریت اسکورت کشتی‌ها را برعهده داریم.

نیازی به حضور کشورهای بیگانه در منطقه نیست

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ به این سوال که با تنش‌هایی که در منطقه رخ می‌دهد با نیروی دریایی سایر کشورها مثلاً انگلیس و آمریکا، شما چگونه این تنش‌ها را ارزیابی می‌کنید؟، تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که خلیج فارس به کشورهای این منطقه تعلق دارد، یعنی به ایران، کشورهای مسلمان و کشورهای جنوبی خلیج فارس. ایران با ۱۳۷۵ کیلومتر مرز، بیشترین مرز را در خلیج فارس داراست، بارها و بارها ما پیام دادیم که همراه با کشورهای دوست و برادرمان در جنوب خلیج فارس از این منطقه حساس، حراست کنیم، به وجود بیگانگان در منطقه، یعنی انگلیسی‌ها و آمریکایی یا سایر کشورها که بخواهند ایجاد مزاحمت کنند، نیازی نیست و این را ما ثابت کردیم. در همین راستا لازم است بگویم که پیش از انقلاب اسلامی، ایران وزارت جنگ داشت وقتی انقلاب پیروز شد ما وزارت دفاع را تأسیس کردیم و با همین تفکر دائماً دست برادری و دوستی را به عنوان یک کشور مسلمان به سمت برادران عزیزمان در کشورهای خلیج فارس دراز کردیم، در عمر ۴۳ ساله جمهوری اسلامی یک کشور را پیدا نمی‌کنید که ایران به آن تعرض کرده باشد.

سردار تنگسیری افزود: ما هزینه دفاع از مظلومین را می‌دهیم، دشمنی استکبار جهانی که مسلم است، همانطور که قرآن کریم می‌فرماید که اینها هرگز با ما کنار نمی آیند، اینها تکبر دارند و استکبار هستند و ما می‌خواهیم از مظلوم دفاع کنیم. شما ببینید در عراق عزیزمان یا سوریه عزیزمان وقتی داعش آمد آنجا رفتیم و دفاع کردیم، و خون عزیزمان در راستای دفاع از این کشورهای مسلمان ریخته شد. در کشور فلسطین و در مقابل اشغالگران دفاع کردیم، این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی دست برادری را به سمت کشورهای منطقه دراز کرده است اما برعکس این رویه را از کشورها شاهد هستیم، این نشان دهنده مظلومیت ایران است ضمن اینکه ایران قوی است، ایران در عین قدرت مظلوم هم هست، همانطور که یمن و فلسطین مظلوم هستند اما قدرت دارند. حزب الله مظلوم است اما در عین حال قوی است و در مقابل دشمن ایستاده است و همانطور که خداوند وعده داده است پیروزی از آن ماست.

دشمن و استکبار جهانی برای فروش تجهیزات نظامی خود نیاز به دشمن تراشی دارد

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ به این سوال که کشورهای عربی اینگونه ادعا می‌کنند که در امور داخلی آنها دخالتی صورت گرفته است با وجود اینکه همانطور که گفتید بارها از طرف ایران این پیام ارسال شده است که نیازی به حضور کشورهای بیگانه در منطقه نیست و با اتکا به خود می‌توانیم امنیت منطقه را تأمین کنیم ولی کشورهای عربی می‌گویند که می‌ترسند آمریکایی‌ها از خلیج‌فارس خارج شوند و مورد تهدید قرار گیرند، شما چه پیام اطمینان بخشی به این کشورهای عربی می‌توانید بدهید؟ به ویژه اینکه در مدت اخیر شما رزمایش‌های بزرگی با پیام دوست برگزار کردید، تصریح کرد: نیروی دریایی سپاه در رزمایش‌هایی که در منطقه برگزار کرده است از کشورهای دوست و برادرمان مانند قطر، عراق، عمان و سایر کشورها دعوت کردیم و همچنین به طور مقابل در رزمایش آنها شرکت کردیم. دشمن و استکبار جهانی برای فروش تجهیزات نظامی خود نیاز به دشمن تراشی دارد، اگر دشمنی را در منطقه نداشته باشد وجودش در منطقه باطل است و دیگر کسی از آنها استقبال نمی‌کند.

وی افزود: نباید کشورهای منطقه اینگونه تصور کنند که ما با آنها دشمن هستیم، ایران اسلامی جوانانش جان خود را برای دفاع از کشورهای مسلمان عربی فدا کرده اند چه برای برادران اهل سنت و چه برای برادران شیعه که هیچ تفاوتی برای ما ندارد، همانطور که رهبر معظم فرمود برای دفاع از مظلومین ما در میدان هستیم. آیا در ۴۳ سال عمر انقلاب شما یک مورد سراغ دارید ما به یک کشور مسلمان عربی حمله کرده باشیم اما رسانه‌های استکبار جهانی کارشان همین است، انگلیس در کشورهای منطقه مرزهای استعماری را ایجاد کرد تا میخ نفاق را زده باشد و خودش حکومت کند این رویه باعث شده است که کشورهای منطقه اسلحه بخرند و اکنون مسابقات تسلیحاتی در منطقه به وجود بیایید.

سردار تنگسیری ادامه داد: هزینه تسلیحاتی جمهوری اسلامی را با کشورهای منطقه مقایسه کنید، رفتار و افکار ما دوستی و برادری است و پیام دوستی و برادری را همواره دادیم اما از سوی دیگر ما بر نمی‌تابیم که کسی بخواهد به ما زور بگوید، همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند ما هیچ کشوری را تهدید نمی‌کنیم و حمله نخواهیم کرد، اما اگر کشوری بخواهد به ما حمله کند با مشت محکم و تودهنی محکم پاسخ خواهیم داد. در هشت سال دفاع مظلومانه و جنگ تحمیلی، ۸۲ کشور در مقابل اما ایستادند، مگر ما چه گفته بودیم جز این بود که گفته بودیم لا إله إلّا اللّه و گفته بودیم که می‌خواهیم مستقل باشیم؟ بله ما آمریکا، انگلیس و فرانسه را از کشور خود بیرون کردیم و گفتیم که نمی‌خواهیم زیر یوغ و ظلم شما باشیم. چون اینها را بیرون کردیم، دشمنی خود را با ما آغاز کردند. از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که در ۲۲ بهمن رقم خورد درست در فردای آن روز یعنی در ۲۳ بهمن دشمنی‌های آمریکا و ایادی آنها عملاً به صورت میدانی شروع شد. به طوری که قائله ای در بندر ترکمن، کردستان و در جنوب ایجاد کردند. سال ۱۳۶۰ ما به صورت تمام عیار هم در جبهه جنگ و هم در شهرهایمان درگیر بودیم. منافقین چیزی در حدود ۱۷ هزار نفر را مظلومانه شهید کردند و این درحالی است که ما درگیر جبهه جنگ با دشمن خارجی نیز بودیم.

وی افزود: ما امروز دست برادری و دوستی را نه در شرایط ضعف بلکه درشرایط قدرت به سوی همسایگان و کشورهای مسلمان دراز می‌کنیم، یقین داشته باشند که ما به عنوان کشور مسلمان هیچگاه تعدی به کشور مسلمان دیگر نخواهیم کرد و بدانند که از این جهت هیچ خطری در منطقه متصور نیست. ابرقدرت‌ها ناوهای اتمی، ناوهای هواپیما بر و زیر دریایی با سوخت هسته‌ای خود را به منطقه‌ای بسته می‌آورند که وسعت آن فقط ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع است. در کدام خلیج بسته آمریکا، این شناورهای اتمی را می‌برند؟ به آنها اجازه چنین کاری را نمی‌دهند بلکه این شناورها باید حتماً در محلی باشد که به اقیانوس راه داشته باشد، اینها به فکر منطقه نیستند زیرا اگر یک اتفاقی برای آنها بیفتد، بیش از ۱۱ سال نمی‌توان از آب آن دریا و همچنین از ماهیان آن استفاده کرد، درحالی که این منطقه متعلق به کشورها و ملت‌های مسلمان منطقه است.

تنگسیری تاکید کرد: من به عنوان یک سرباز در جمهوری اسلامی دست برادری را به سوی کشورهای مسلمان دراز می‌کنم البته نه از سر ضعف بلکه از سر قدرت. انشاالله کشورهای منطقه، قدرت‌های مضر را از منطقه خارج کنند، این‌هایی که به کشورهای منطقه توهین می‌کنند و به آنها گاو شیرده می‌گویند، همان طور که ترامپ عربستان را گاو شیرده قلمداد کرد و گفت که وقتی شیرشان تمام شود آن را ذبح می‌کنیم. درحالی که ما می‌گوئیم عربستان یک کشور مسلمان است و به مردم آن احترام می‌گذاریم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ به این سوال که شما دست دوستی به سوی کشورهای منطقه دراز کردید، اما می‌بینیم که عربستان به این درخواست ایران به خوبی جواب نداده است، از سوی دیگر مطرح کردید که یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه راه افتاده و عربستان بیشترین سلاح را دارد می خرد، با این شرایط چگونه ایران توانسته با وجود تحریم‌ها و فشارهای قدرت‌های بیگانه خود را تقویت و مسلح کند تا بتواند رودر روی نیروهای استکباری آمریکا و انگلیس بایستد؟ تصریح کرد: ما با اتکال و اعتماد به خداوند به چنین توانمندی دست یافته ایم، چون به وعده خداوند ایمان داریم. امامین انقلاب فرمودند که شما می‌توانید و ما الحمدالله امروز توانسته ایم. قطعاً بدانید که هر مسلمانی روی پای خودش بایستد انشاالله در این راه پیروز و موفق است. امروز تمام تجهیزات، سلاح‌ها، ادوات و شناورهایی که در نیروی دریایی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی و هم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌شود علیرغم تحریم صد درصد و ظالمانه با اتکا به نیروی داخلی است و در تأمین و تجهیز آنها روی پای خودمان ایستاده ایم.

تنگسیری ادامه داد: این مساله نشان می‌دهد که اگر روی پای خودمان بایستیم می‌توانیم منطقه را عاری از دشمنان خارجی کنیم، آنها دنبال منافع خودشان هستند، آنها نه جان انسان‌های منطقه، نه جان ملت ایران و نه جان مردم عربستان برایشان اهمیتی ندارد. کسانی که حیات خودشان را در وابستگی به آمریکا، انگلیس و غیره می‌بینند، زندگی انگلی دارند درحالی که کشورهای منطقه مسلمان هستند و در شأن مسلمانان نیست که حیات انگلی داشته باشند. امروز اگر می‌بینید که حزب الله لبنان در برابر این دشمن و رژیم کودک کش ایستاده و تو دهنی محکمی به آن می‌زند، ناشی از اتکال آن به خداوند است.

تولید پهپادهای عمود پرواز

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ به این سوال که ما هر ازگاهی شاهد الحاق یک سری تجهیزات، دستاوردهای نظامی، ساخت شناورها، موشک‌های زیر سطحی، ناو رزمی شهید سلیمانی به نیروی دریایی سپاه هستیم، هم اکنون چه اطلاعات جدیدی از این نیرو از جمله مهمترین دستاوردهای آن می‌توانید ارائه بدهید به ویژه به موضوع قایق‌های سریع السیر هم اشاره بفرمائید و اینکه در آینده چه برنامه‌هایی دارید؟ اظهار داشت: ما در سه سال گذشته تا به الان ۹ الحاق را وارد نیروی دریایی سپاه کرده ایم و افتخار می‌کنیم که تمامی تجهیزات ما داخلی است. وزارت دفاع و نیروی دریایی سپاه آنها را تولید کرده است از جمله شناورهای متعدد، موشک‌های مختلف از برد ۱۰ کیلومتر تا بالاتر و پهپادهای متعدد را تولید کرده است. در نیروی دریایی سپاه ما پهپادهایی را تولیدکرده ایم که دو موتور دارد، هیبریدی و عمود پرواز است. در بحث موشک‌ها، جنگال، مخابرات و همه تجهیزاتی را که مورد نیاز مان است، خودمان تولید می‌کنیم.

ما اکنون شناوری تولید کرده ایم که ۷۵ نات یا گره دریایی (هر گره ۱۸۵۳ متر) و شناوری با ۹۵ نات سرعت و در آینده انشاالله با ۱۱۰ نات سرعت خواهیم ساخت، در صورتی که شناورهای نظامی آمریکایی‌ها ۳۵ نات سرعت دارند.

تنگسیری افزود: در آینده نزدیک انشاالله یک الحاق دیگر نیز خواهیم داشت که تعجب برانگیز خواهد بود. شناور شهید سلیمانی که الحاق شده نیز از قابلیت بسیار بالایی برخوردار است و در آینده شناور ابو مهدی مهندس هم خواهد آمد. این شناورها به لحاظ تکنولوژیک و قابلیت یک پدیده هستند. این دو شناور به نام این دو شهید بزرگوار و این دو برادر عزیز درست شده است. اینها اصلاً یک پدیده است.

جزئیات توقیف نفتکش‌های یونانی و انگلیسی

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ به این سوال که در منطقه خلیج فارس یک سری رویدادهایی اتفاق افتاد که جزئیات زیادی از آن منتشر نشد، گرچه رسانه‌ها خیلی به آن پرداختند اما جزئیات آن را هنوز بسیاری نمی‌دانند. مثلاً وقتی نیروهای سپاه طی عملیاتی کشتی یونانی را توقیف کردند یا یک نفتکش انگلیسی را گرفتند، بسیاری از ابعاد این عملیات هنوز روشن نیست. چطور این عملیات را انجام دادید و چطور در مذاکرات بعدی برای حل قضیه تلاش شد؟ تاکید کرد: می‌دانید که انگلیسی‌ها نفت ما را در جبل الطارق دزدیدند، کشتی ما را سرقت کرده و به ناحق توقیف نمودند. امام و رهبر ما با تدبیر و فکری بسیار بلند، دور اندیش و شجاعتی که دارند اصلاً قبول نمی‌کنند که مسلمان انقلابی ایرانی چنین خفتی را قبول کند که انگلیسی‌ها از سویی کشتی اش را در جبل الطارق توقیف کنند و از سوی دیگر، کشتی آنها بیاید و از تنگه هرمز عبور کند. رهبر انقلاب در دیداری فرمودند که کشتی ما را دزدیدند و نیروهای جان بر کف جمهوری اسلامی جواب آنها را خواهند داد. خداوند عنایت کرد و ظرف کمتر از ۷۲ ساعت ما یک کشتی انگلیسی را با اینکه یک ناو آن را پشتیبانی می‌کرد توقیف نمودیم.

تنگسیری افزود: این کشتی چند حرکت خلاف قانون انجام داده بود. نخست اینکه هر کشتی که وارد تنگه هرمز می‌شود باید AIS خود را روشن کند. این یک قانون جهانی است. دوم اینکه به اخطارها توجه کند. سوم اینکه از آبراه ورودی بیاید نه اینکه از آبراه خروجی وارد شود. مثل اینکه در یک خیابان همه خودروها در یک جهت حرکت می‌کنند اما یک خودرو از روبروی آنها و در جهت خلاف، آن هم با تکبر، حرکت کند، ما این کشتی را گرفتیم. ناو و بالگرد به کمک آن آمدند، اخطار دادیم که بالگرد باید بنشیند و اخطار دادیم که اگر به آب‌های ما نزدیک شود به آن شلیک خواهیم کرد، و بالگرد عقب نشینی کرد.

وی ادامه داد: مورد بعدی دو کشتی یونانی بود، ۱۷ ربیع الاول بود که نفت ما را دزدیدند و درحال بردن آن بودند، ما این دو کشتی را توقیف کردیم و بلافاصله دو ناوشکن بزرگ آمریکایی به کمک آنها آمدند، ما ۱۲ قایق -۶ قایق برای یک کشتی و ۶ قایق دیگر برای کشتی دوم- فرستادیم. مجبور شدند بالگرد بفرستند اما ما اخطار دادیم که بالگرد باید فرود بیاید. وقتی دیدند حریف قایق‌های ما نمی‌شوند درخواست کمک کردند و سه ناو دیگر به کمکشان آمدند که کوچک‌تر بودند. ما به سمتشان تعدادی شناور فرستادیم. در مجموع آمریکایی‌ها ۵ فروند ناو به منطقه فرستاند تا این کشتی را آزاد کنند. اما ما با اتکا به خدا و نترسیدن از مرگ در مقابل زور ایستادیم، این کشتی را توقیف کردیم و آنها هیچ غلطی نتوانستند بکنند.

تنگسیری افزود: یونانی‌ها کشتی نفتی ما را در یونان به ناحق توقیف کرده بودند. ما در عوض دو کشتی گرفتیم که برای آمریکا نفت حمل می‌کرد و آنها مجبور شدند کشتی ما را آزاد کنند. البته هنوز کشتی‌ها در توقیف ما هستند تا کشتی ما به سواحل ایران برسد و وضعیت آن را چک کنیم، سپس هرچه بزرگان دستور بدهند ما به آن عمل می‌کنیم. دنیا دنیای زور است. اگر شما در مقابل زور از موضع ضعف برخورد کنید به شما تجاوز خواهد شد. باید محکم بایستید و به خدا توکل کنید. ما هم محکم ایستادیم و توکل بر خدا کردیم.

نیروی دریایی سپاه از یک قوای موشکی بسیار قوی برخوردار است

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ به این سوال که وقتی از جزئیات این عملیات صحبت می‌کردید که نیروهای آمریکایی ۵ ناو فرستادند و در مقابل، شما فقط ۱۲ قایق سریع السیر فرستادید، این احتمال وجود داشت که جنگی هم درگیرد. اگر آنها حمله نظامی می‌کردند شما هم پاسخ می‌دادید و البته درگیری در آن حد هم نمی‌ماند، چطور توانستید با آمریکایی‌ها مقابله کنید، آنها را عقب برانید و در عین حال مطمئن باشید که آنها با شما وارد جنگ نمی‌شوند؟، گفت: من از شما سوال می‌کنم حال که آنها کشتی نفتی ما را دزدیدند ما از ترس جنگ نباید حق خود را بگیریم؟ ما برای جنگ هم آماده بودیم. اگر آنها دست از پا خطا می‌کردند، روی ساحل موشک‌هایی آماده قرار داده بودیم. ما تمام جوانب را بررسی می‌کنیم. نیروی دریایی سپاه از یک قوای موشکی بسیار قوی برخوردار است، موشک‌هایی با بردهای ۲۰۰۰ کیلومتر و ۷۵۰ کیلومتر و موشک‌هایی که روی شناورها نصب می‌شوند. اینها حتی اگر از منطقه فرار هم می‌کردند ما به آنها شلیک می‌کردیم. آنها می‌دانند که ما تا وقتی بدانیم دشمن حقمان را گرفته کوتاه نمی آییم.

سردار تنگسیری افزود: این نقطه محل افتراق ما با دیگران است. اینجاست که دیگران می‌ترسند حق خود را از استکبار بگیرند اما ما نمی‌ترسیم و اجازه نمی‌دهیم که این اتفاق بیافتد. اگر سر ما را هم بزنند نمی‌گذاریم حقمان ضایع شود و حق خود را می‌گیریم. برای گرفتن حقمان نیز بدون برنامه وارد میدان نمی‌شویم. ما تمام جوانب کار را می‌سنجیم. ما در آسمان پهپاد مسلح داشتیم و ساحل را هم به موشک مسلح کرده بودیم. اگر آنها تا ۷۵۰ کیلومتر هم فرار می‌کردند به آنها شلیک می‌کردیم و خودشان هم می‌دانند که اقدامشان بدون پاسخ نخواهد ماند. رهبر معظم انقلاب فرمودند که «دوران بزن دررو تمام شده». ما رهبر شجاعی داریم که فرمانده معزز کل قواست. از هیچکس غیر از خدا نمی ترسد. نیروهای ایشان هم همینطورند. مرگ ما دست خداست و دشمن و استکبار جهانی هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. مگر حزب الله اینطور عمل نمی‌کند؟ مگر آنها را به زانو درنیاورد؟ مگر رسوایشان نکرد؟ مگر حماس آنها را به زانو درنیاورد؟ اکنون غلط می‌کنند که به حزب الله و حماس و جهاد اسلامی نگاه چپ کنند. شما ببینید که مظلومین ما در یمن، مسلمانانی که بیش از هشت سال دست خالی مظلومانه اما قوی در مقابل دشمن ایستادند. امروز به جایی رسیده اند که دشمن درمقابلشان دست تسلیم بالا برده است. خودش هم می‌داند که اگر مجدداً جنگ را شروع کند اینها پرقدرت وارد می‌شوند. اگر از خدا ترسیدی خدا همه چیز را از تو می‌ترساند. اما اگر از خدا نترسیدی از همه چیز می‌ترسی.

جوانان عزیز ما که فریب خورده اند ببینند که بیگانگان همچون آمریکا، اسرائیل و متأسفانه عربستان سعودی در این قضیه مثلث شومی را تشکیل داده اند

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ به این سوال که در دشمنی‌هایی که آمریکا در این چهل سال با ایران داشته، همواره تلاش می‌کند در کنار تحریم‌ها، دخالت‌هایی هم در ایران داشته باشند. مثل همین اغتشاشاتی که اخیراً اتفاق افتاد. حال که شما هم در اینجا حضور دارید می‌خواهیم فرصت را مغتنم بشماریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای از نقش بیگانگان در این اغتشاشات صحبت کرده اند. ارزیابی شما از نقش بیگانگان در این اغتشاشات چیست؟، تصریح کرد: اگر نگاهی کلی به ۴۳ سال عمر انقلاب داشته باشیم می‌بینیم که اغتشاشات اخیر مسئله‌ای جدی نیست. ما با موارد مهم‌تر و عمیق‌تری طی این سال‌ها درگیر شده ایم. لَنْ یَضُرُّوکُمْ إِلَّا أَذیً. یعنی آنها تنها کمی ما را آزار می‌دهند اما نمی‌توانند ما را از پای دربیاورند. در این غائله ای که پیش آمده ما انتظار داریم جوانان عزیز ما که فریب خورده اند ببینند که بیگانگان همچون آمریکا، اسرائیل و متأسفانه عربستان سعودی در این قضیه مثلث شومی را تشکیل داده اند و از دور هم برخی کشورهای اروپایی مثل انگلیس و غیره در این موضوع دخالت می‌کنند.

تنگسیری افزود: انگلیس که همیشه عادت به این کار داشته و حیات انگلی داشته و به محض اینکه اتفاقی می‌افتد به این شکل وارد می‌شود. جوانان ما باید هوشیار باشند. البته تعداد، تعدادی نیست که برای انقلاب مشکلی پیش بیاورد. وقتی که می‌بینند کومله یک پرچم دارد، وقتی می‌بینند خلق عرب در خوزستان یک پرچم دارد، وقتی می‌بینند در شرق کشور پرچمی جلد شیطان دارد این یعنی چه؟ این یک پیام دارد و آن این است که آنها می‌خواهند بخش‌هایی از ایران را جدا کنند، البته خواب دیده اند. این اتفاق تا زمانی که حتی یک رزمنده زنده است و حتی یک فرد وجود داشته باشد که دوستدار انقلاب، اسلام و کشورش است اتفاق نخواهد افتاد. اینها هیچ ارزشی ندارد.

وی ادامه داد: بیگانگان با تمام قوا وارد شده اند. طی جنگ تحمیلی ما سینه به سینه در برابر درگیری نیروهای آمریکایی در خلیج فارس ایستادیم، انگلیسی‌ها هم همینطور. اما خداوند دوبار به دست نیروی دریایی سپاه به آنها سیلی زد. آمریکایی‌ها دو بار به دست نیروی دریایی سپاه سیلی خوردند، ما همانطور که آقا فرمودند برای اینکه چشم دشمن را را کور کنیم باید پیشرفت‌مان را بیشتر کنیم و انشاالله در قوای نظامی ارتش و سپاه روز به روز شاهد پیشرفت باشیم. اینجاست که چشم دشمن هدف قرار گرفته می‌شود. انشاالله جوانان ما راه حق را پیدا می‌کنند. در سوریه عزیزمان، مگر شروعش چگونه بود؟ حلب را فراموش کرده اید؟ اینها خیال می‌کردند که آزادی در این موضوع است؛ اما بعد چه اتفاقی افتاد؟ کسانی دیگر بر این موج سوار شدند. جوانان ما باید هوشیار باشند و اینها قطعاً پشت سر گذاشته می‌شود، نگران این مسائل نباشید.

دشمنان ما ضربه‌ای به ما بزنند بی تردید ما هم نیز به آنها ضربه می زنیم

سردار تنگسیری در پاسخ به این سوال که درست است که شما فرمودید اینها چیزی نیستند و ارزشی ندارند؛ اما ما از نقش بیگانگان صحبت می‌کنیم، در رسانه‌های وابسته به عربستان و یا در آمریکا و یا در غرب شاهد فتنه انگیزی هستیم؛ شما در نیروی دریایی سپاه اگر این کشورها در حوزه خلیج فارس به تحرکات خود و فتنه انگیزی های خود ادامه دهند؛ چگونه پاسخ خواهید داد؟، خاطرنشان کرد: کسی که کاخش از شیشه است نباید به خانه مردم سنگ پرتاب کند. فراموش نمی‌کنیم که ما هیچگاه به عربستان سعودی ضربه نزدیم؛ ما به رسانه‌های عربستان سعودی می‌گوئیم که راه درست را بگیرند؛ آن بیگانه مانند انگلیس کاملاً مشخص است؛ مسلمان نیست و ما جواب آن را در میدان می‌دهیم اما عربستان سعودی باید خودش را جمع کند نباید دست به این اقدامات بزند.

وی افزود: ما به آنها دست دوستی و برادری دادیم. نه تنها عربستان بلکه تمام کشورهای مسلمان منطقه. ما جان خود را فدای مسیر اسلام و دفاع از مظلوم می‌کنیم همانطور که در سوریه و عراق کردیم. ما نمی‌توانیم قبول کنیم که یک یهودی روسری زن مسلمان را در فلسطین اشغالی بکشد و خانه‌اش را خراب کند و ما سکوت کنیم. آنها نباید این کار را بکنند. این کار درستی نیست. ما به کشور مسلمان تعرض نمی‌کنیم و انتظار داریم که کسی به ما تعرض نکند، دشمنان ما ضربه‌ای به ما بزنند بی تردید ما نیز به آنها ضربه می زنیم.

شناور شهید ابومهدی مهندس هم به ناوگان نیروی دریای سپاه اضافه خواهد شد

دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در پایان درباره شناور شهید سلیمانی گفت: شناور شهید سلیمانی پدیده‌ای است که در حالی که جمهوری اسلامی در تحریم کامل است در نیروی دریایی سپاه ساخته شد، این شناور در واقع هم موشک‌های عمود پرواز دارد و هم موشک سطح به سطح دارد. هم می‌تواند موشک انداز حمل کند و هم بالگرد. ما آن را نماد این امر می‌دانیم که اگر در تحریم هم باشیم؛ اما روی پای خود هستیم و می‌توانیم چنین شناوری را بسازیم. انشاالله شناور شهید مظلوم ابومهدی مهندس هم به آن اضافه خواهد شد تا بگوییم شهدای ما زنده هستند و در مقابل دشمنان ایستاده اند، حاج قاسم عزیز ما هرچند که به ظاهر در میان ما نیست؛ اما امروز در اقیانوس‌ها حاضر خواهد بود و با دست بلندتر سیلی خواهد زد.