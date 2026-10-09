به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، جمعه شب در اجتماع شبانه مردم بندرعباس با اشاره به ضرورت تداوم حضور و پایداری مردم اظهار کرد: باید میان مقاومت و استقامت تفاوت قائل شد؛ ملت ایران تاکنون مقاومت کرده و برای عبور از شرایط دشوار، باید به مرحله استقامت برسد.

وی با اشاره به خاطره‌ای از شهید علم‌الهدی در محاصره هویزه افزود: زمانی که همرزمان این شهید با کمبود آب و مهمات مواجه شدند و درباره ادامه مسیر پرسیدند، شهید علم‌الهدی بر ضرورت استقامت پس از مقاومت تأکید کرد؛ پیامی که امروز نیز می‌تواند راهگشای ملت ایران باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با بیان اینکه استقامت در شرایط دشوار معنا پیدا می‌کند، به خاطره‌ای از شهید علی‌اکبر جزی در عملیات فتح‌المبین اشاره کرد و گفت: این شهید ۲۱ ساله با وجود مجروحیت شدید و در حالی که در شرایط بسیار سختی قرار داشت، به مقابله با دشمن ادامه داد و با اقدام خود زمینه پیشروی رزمندگان را فراهم کرد.

کاظمی ادامه داد: بنا بر این روایت، شهید جزی با وجود جراحت شدید، تیربار دشمن را در دست گرفت و مانع ادامه آتش آن شد؛ به‌گونه‌ای که پس از عملیات، رزمندگان با مشاهده وضعیت او متأثر شدند. این شهید به دلیل سوختگی دستش در اثر حرارت تیربار، به «شهید دست زغالی» معروف شد.

وی با اشاره به این روایت دفاع مقدس تصریح کرد: استقامت یعنی انسان در دشوارترین شرایط نیز از مسئولیت خود دست نکشد و برای رسیدن به هدف، پایداری کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به تداوم اجتماعات شبانه مردم بندرعباس خاطرنشان کرد: مردم تاکنون در میدان حضور داشته‌اند و این حضور را ادامه خواهند داد؛ حتی اگر این مسیر طولانی‌تر شود و دشواری‌های بیشتری به همراه داشته باشد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به چرایی بی‌اعتمادی به آمریکا پرداخت و گفت: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که نمی‌توان به رفتار و وعده‌های آمریکا خوش‌بین بود و ملت ایران با وجود فشارها، حاضر به پذیرش تحمیل و زیاده‌خواهی نخواهد شد.

وی با اشاره به استفاده ارتش آمریکا از عامل نارنجی در جنگ ویتنام و پیامدهای آن، اظهار کرد: آثار این ماده شیمیایی، همچنان در نسل‌های بعدی مردم ویتنام مشاهده می‌شود و چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که رفتار قدرت‌های بزرگ را باید بر اساس عملکردشان ارزیابی کرد، نه صرفاً ادعاهایشان.

کاظمی با تأکید بر اینکه ایستادگی مردم محدود به یک بازه زمانی مشخص نیست، گفت: حضور شبانه مردم، فارغ از اینکه چند شب دیگر ادامه پیدا کند، بیانگر اراده آنان برای تداوم مسیر انتخاب‌شده است.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر روحیه ایثار و الگوگیری از شهدا، در برابر استکبار جهانی و فشارهای آمریکا تسلیم نخواهد شد و برای عبور از دشواری‌ها، مسیر مقاومت و استقامت را ادامه می‌دهد.