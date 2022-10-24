به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دووار، بخش تحقیق و توسعه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارمندان دولتی در ترکیه گزارش داد بر اساس قیمت‌های واقعی موجود در بازار آنکارا، پایتخت این کشور، نرخ واقعی تورم برای کالاهای اساسی مردم ۱۷۷.۵ درصد بوده است.

در واقع قیمت کالاهای اساسی در ترکیه در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۷.۵ درصد رشد کرده است.

در این بین قیمت مواد غذایی فقط در ۹ ماه نخست امسال در ترکیه ۱۱۰.۶ درصد رشد کرده به گونه‌ای که قیمت میوه و سبزیجات به ترتیب ۲۰۵ و ۲۵۶ درصد بالا رفته است.

قیمت میوه در ترکیه نسبت به اکتبر سال گذشته ۲۲۹.۹ درصد افزایش یافته و قیمت محصولات لبنی و تخم مرغ هم ۱۵۰ درصد بالا رفته است.

تورم ماهانه در ترکیه برای ماه اکتبر سال جاری ۶.۳ درصد محاسبه شده است.

در گزارش این کنفدراسیون آمده است افزایش هزینه‌ها در بخش کشاورزی موجب سه رقمی ماندن تورم برای ماه‌های آینده خواهد شد.

دفتر آمار ملی ترکیه، زیر نظر دولت این کشور، تورم ماه سپتامبر ترکیه را ۸۳.۴۵ درصد اعلام کرده است که بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته به شمار می‌رود و این در حالی است که گروه مستقل محاسبه تورم به نام ENAG نرخ تورم در این زمان را ۱۸۶ درصد اعلام کرده است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم ترکیه معتقدند تورم در این کشور بسیار بالاتر از آن چیزی است که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند.

افزایش شدید هزینه‌های زندگی در ترکیه موجب شده تا بسیاری از مردم این کشور برای تأمین مایحتاج زندگی خود با مشقت روبرو شوند.