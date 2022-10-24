نام بازیکن مد نظر ساپینتو برای نیم فصل دوم مشخص شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در بیست و دومین دوره رقابتهای لیگ برتر است، با این که جزو تیم های بالانشین جدول است و نتایج قابل قبولی هم کسب کرده اما در مرکز زمین هنوز مشکل دارد.

به همین خاطر ساپینتو به مدیرعامل باشگاه پیشنهاد داده که برای نیم فصل یک بازیکن بازیساز تاثیرگذار را جذب کند تا این مشکلی آبی پوشان برطرف شود.

هر چند علی فتح الله زاده تاکید دارد که یک گزینه درجه اول خارجی را به ترکیب آبی ها اضافه کند اما با توجه به بدهی های سرسام آور استقلال و مشکلاتی که برای تهیه منابع پرداخت این بدهی ها وجود دارد، به نظر می رسد شانس گزینه های ایرانی برای حضور در استقلال بیشتر باشد.

یکی از بازیکنان مد نظر استقلال علی کریمی بازیکن سابق این تیم است که در تیم کایسری اسپور ترکیه بازی می کند. فتح الله زاده با تایید قرار داشتن نام علی کریمی در فهرست خرید استقلال در این مورد گفت: اگر بتوانیم او را جذب کنیم اتفاق بسیار خوبی است. کریمی بازیکن با کیفیتی است اما باید بتوانیم شرایط حضورش در استقلال را فراهم کنیم.