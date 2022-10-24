به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، غیرنظامی‌سازی نیروگاه اتمی زاپروژیا را غیرممکن خواند و از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(IAEA) درباره مشخصات منطقه حفاظت‌شده اطراف این نیروگاه خبر داد.

ریابکوف گفت: منطقه حفاظت‌شده برای نیروگاه اتمی زاپروژیا موضوعی متفاوت بوده و بحث و تبادل نظر درباره مشخصات آن در جریان است. معتقدیم فرآیند ویژه همکاری از جمله همکاری دیپلماتیک با آژانس، درباره مشخصات چنین منطقه حفاظت‌شده‌ای، صرفاً امکان‌پذیر نبوده بلکه الزامی است.

وی با تاکید بر اینکه روسیه ملزم به حفاظت از نیروگاه زاپروژیا است، افزود: توافقات برای غیرنظامی‌سازی (زاپروژیا) اساساً غیرممکن است. ما موظف به حفاظت و تأمین امنیت این نیروگاه هستیم.

به‌دنبال تشدید تنش میان روسیه و اوکراین، نیروگاه اتمی زاپروژیا اواسط مهرماه، آخرین منبع خارجی برق خود را از دست داد و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با هشدار درباره شرایط ناامن این نیروگاه، ایجاد یک منطقه امن و حفاظت‌شده پیرامون این نیروگاه را یک «الزام مسلم و فوری» عنوان کرد.

نیروگاه زاپروژیا، بزرگ‌ترین نیروگاه اتمی اروپا بوده و حدود ۶ هزار مگاوات ظرفیت دارد. ولودیمیر زلنسکی در ماه آگوست مدعی شده بود که بمباران این نیروگاه از سوی نیروهای روسیه، تقریباً به بروز «فاجعه تشعشع» منجر شده است. این در حالی است که روسیه به‌تازگی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود تا با توجه به حملات اوکراین به نیروگاه اتمی زاپروژیا و پیامدهای فاجعه‌بار احتمالی آن، جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد.

زلنسکی همچنین اوایل هفته جاری از غرب خواست تا با هدف هشدار به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اقدامات پیشگیرانه هسته‌ای را در دستور کار قرار دهند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که در ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) دستور آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین را صادر کرد، به تازگی و پس از برگزاری همه‌پرسی و الحاق چهار منطقه لوهانسک، دونتسک، خِرسون و زاپروژیا به روسیه، فرمان اضافه کردن نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا به فهرست دارایی‌های فدرال این کشور را صادر نیز کرد.