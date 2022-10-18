رئیس آژانس انرژی اتمی خواستار ملاقات فوری با پوتین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ریانووستی روسیه در گزارشی نوشت که پاسخ رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به برنامه‌اش برای ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مثبت بوده است.

گروسی درباره این دیدار گفت: امیدوارم هرچه زودتر انجام شود.

وی درباره احتمال عقد توافق برای ایجاد منطقه حفاظت‌شده پیرامون نیروگاه اتمی زاپروژیا نیز اظهار داشت: فکر می‌کنم این اتفاق امکان‌پذیر است. با پوتین و (ولادیمیر) زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، گفت‌وگوی خیلی خوبی داشتم.

گروسی که سه‌شنبه هفته گذشته با پوتین دیدار کرده بود، در آن برهه هشدار داد که «هم‌اکنون در بحبوحه شرایطی به‌شدت دشوار، ایجاد یک منطقه حفاظت‌شده اطراف زاپروژیا بیش از هر زمان دیگری الزامی است.»

نیروگاه اتمی زاپروژیا که بزرگ‌ترین نیروگاه اروپا محسوب می‌شود، در ماه‌های اخیر به دفعات هدف بمباران قرار گرفته و هراس‌ها از وقوع یک فاجعه هسته‌ای را افزایش داده است.

مسکو و کی‌یف یکدیگر را به حمله به زاپروژیا متهم کرده‌اند؛ این در حالی است که پس از برگزاری همه‌پرسی در چهار منطقه شرق و جنوب اوکراین از جمله زاپروژیا، اکثریت مردم این نواحی با الحاق به روسیه موافقت کرده و پوتین نیز در اواخر سپتامبر، معاهده الحاق این نواحی را امضا کرد.

همچنین نیروگاه اتمی زاپروژیا که در ماه مارس تحت کنترل روسیه درآمده بود، پس از الحاق نواحی مذکور، با فرمان پوتین به فهرست دارایی‌هایی دولت فدرال مسکو اضافه شد.