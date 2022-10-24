ایرانسل حامی تیم کشتی ستارگان ساری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راستای حمایت از ورزش اول کشور و با توجه به جذابیت و اهمیت مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد، از تیم کشتی ستارگان ساری برای دومین سال متوالی در این مسابقات، حمایت کرد.

این تیم، سابقه یک دهه حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد کشور را دارد و تاکنون سه عنوان نایب‌قهرمانی و یک عنوان سومی در لیگ برتر کشتی کشور و دو عنوان سومی در جام باشگاه‌های جهان در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را به دست آورده است.

همچنین این باشگاه به عنوان نماینده کشورمان در رقابت های جام باشگاه‌های جهان در سال ۲۰۱۶ در کشور اوکراین حضور داشت که در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت.

دور رفت رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد کشور در گروه (ب)، از روز جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱، در سالن «سید رسول حسینی» ساری، با حضور تیم‌های ستارگان ساری، بانک شهر، مقاومت البرز و شهدای پاس ساری برگزار شد. در دیدار اول دور رفت این مسابقات، تیم ستارگان ساری موفق شد با نتیجه هشت بر دو، تیم مقاومت البرز را شکست دهد. همچنین در دیدار اول دور برگشت این مسابقات، تیم ستارگان ساری با نتیجه پنج بر پنج و امتیاز مثبت ۲۱ به ۱۹، مقابل تیم مقاومت البرز به برتری رسید.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده ۵G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های نسل پنج در ایران، پیش از این نیز، با حمایت از تیم‌ها و رقابت‌های ورزشی مختلفی مانند کاروان اعزامی ایران به المپیک ۲۰۱۲، تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های فوتبال پرطرفدار استقلال، پرسپولیس و تراکتور، مسابقات بین‌المللی رالی خاورمیانه در شیراز، رقابت‌های جهانی «کونگ‌فو توآ» شیراز، اولین مسابقات موتور ریس ایران و… تلاش کرده تا به مسؤولیت خود در حمایت از رشد و توسعه ورزش کشور، عمل کند.

ایرانسل، ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ نیز، با امضای قراردادی با فدراسیون هندبال، رسماً حامی ورزش هندبال کشور شده بود. حمایت ایرانسل از ورزش هندبال کشور، آغازگر یک دوره درخشش در رده‌های مختلف این رشته ورزشی بوده است.

ایرانسل همچنین پیرو تفاهم‌نامه‌ای با سازمان لیگ فوتبال اسپانیا «لالیگا» و با هدف دسترسی مشترکان ایرانسل به محتوای ویدئویی باکیفیت و اختصاصی لالیگا و نیز بهبود کیفیت فوتبال در ایران به ویژه در میان نوجوانان، کمپ‌های استعدادیابی ایرانسل-لالیگا را طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ با حضور مربیان برتر لالیگا و چهره‌های برتر فوتبال کشور، برگزار کرد.