رشد ۳۶ درصدی ارزش صادرات ایران به اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، ارزش واردات کالایی اتحادیه اروپا از کشورهای خارج از این اتحادیه طی ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۲ معادل ۱۹۶۷ میلیارد یورو بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در همین بازه زمانی حدود ۱۶۵۸ میلیارد یورو از این اتحادیه به کشورهای خارج از این اتحادیه، صادرات انجام شده که رشد ۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد. ۴۳ درصد از این وارداتی که از کشورهای خارج از اتحادیه انجام شده از منطقه آسیا و ۴۹ درصد از مبدا چین بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم ایران از کل واردات اتحادیه اروپا ۰.۰۵ درصد است در حالی که این سهم برای کشورهای ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب ۳.۳ و ۱.۳ درصد است. در واقع ترکیه ۸۹ برابر و عربستان سعودی ۳۶ برابر ایران توانسته اند به این اتحادیه صادرات داشته باشند.

در مورد عربستان سعودی باید اشاره شود که صادرات نفتی این کشور به اتحادیه اروپا در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۲، معادل ۲.۲ برابر افزایش یافته و سهم ۸۰ درصدی از کل صادرات عربستان به این اتحادیه را شامل می‌شود.

آنطور که اتاق بازرگانی تهران بررسی کرده، مازاد تراز تجاری ترکیه و عربستان سعودی با اتحادیه اروپا به ترتیب ۲.۳ میلیارد یورو و ۶.۳ میلیارد یورویی بوده در حالیکه ایران کسری ۱.۹ میلیارد یورویی داشته است.

البته بررسی وضعیت تجارت سه کشور مذکور با اتحادیه اروپا در ماه آگوست نشان می‌دهد که در این ماه اگرچه ترکیه ۷.۸ میلیارد یورو و عربستان سعودی ۴.۲ میلیارد یورو به این اتحادیه صادرات داشته اند اما نسبت به ماه قبل با افت مواجه شده اند.

در حالیکه ایران در ماه آگوست توانسته به این اتحادیه ۹۲ میلیون یورو صادرات داشته باشد که نسبت به ماه قبل آن که تنها ۶ میلیون یورو بود رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۲

همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که طی نیمه نخست سال ۲۰۲۲ ایران ۲۷۲ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۵۵۴ میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۰ درصد رشد از نظر وزنی و ۳۶ درصد رشد از نظر ارزشی را نشان می‌دهد.

همچنین ۷۳ درصد کالاهای صادراتی ایران به اتحادیه ۵ کشور آلمان، ایتالیا، اسپانیا، رومانی و بلغارستان بوده است.

در بخش واردات نیز کل واردات ایران از این اتحادیه در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۴۶ میلیون تن به ارزش حدود ۲ میلیارد یورو بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۱۴ درصدی در وزن و رشد ۱۱ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

حدود ۷۲ درصد از واردات ایران از ۵ کشور آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه و رومانی انجام شده است.