روند کاهش دما در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

مهران چراغ‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا پایان هفته جاری افزایش ابر، وزش باد به‌نسبت شدید و کاهش تدریجی دمای هوا در چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به افزایش سرعت باد در چهارمحال و بختیاری به‌ویژه از فردا سه‌شنبه در چهارمحال و بختیاری افزود: تا پایان هفته جاری مناطق مستعد این استان با پدیده گرد و خاک محلی با منشأ داخلی به‌ویژه در شرق استان مواجه خواهد شد.

چراغ‌پور تصریح کرد: در این مدت در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری به‌ویژه شهرهای شهرکرد و بروجن امکان بروز غبار محلی به‌خصوص در ساعت‌های اولیه صبح وجود دارد.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته بلداجی از توابع شهرستان بروجن با صفر درجه سانتیگراد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری و لردگان، اردل، شلمزار مرکز شهرستان کیار و ایلبیگی شهرستان سامان با ۲۷ درجه سانتیگراد به‌عنوان گرم‌ترین مناطق این استان اعلام شده‌اند.

چراغ‌پور تأکید کرد: کشاورزان چهارمحال و بختیاری محصولات خود را برداشت و نسبت به کوددهی مزارع و درختان میوه اقدام کنند تا از خسارت‌های سرمازدگی در امان باشند.