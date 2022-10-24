  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۰۶

تا پایان هفته جاری؛

روند کاهش دما در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

روند کاهش دما در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: تا پایان هفته جاری روند تدریجی کاهش دمای هوای این استان به‌ویژه در شهرکرد ادامه دارد.

مهران چراغ‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا پایان هفته جاری افزایش ابر، وزش باد به‌نسبت شدید و کاهش تدریجی دمای هوا در چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به افزایش سرعت باد در چهارمحال و بختیاری به‌ویژه از فردا سه‌شنبه در چهارمحال و بختیاری افزود: تا پایان هفته جاری مناطق مستعد این استان با پدیده گرد و خاک محلی با منشأ داخلی به‌ویژه در شرق استان مواجه خواهد شد.

چراغ‌پور تصریح کرد: در این مدت در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری به‌ویژه شهرهای شهرکرد و بروجن امکان بروز غبار محلی به‌خصوص در ساعت‌های اولیه صبح وجود دارد.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته بلداجی از توابع شهرستان بروجن با صفر درجه سانتیگراد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری و لردگان، اردل، شلمزار مرکز شهرستان کیار و ایلبیگی شهرستان سامان با ۲۷ درجه سانتیگراد به‌عنوان گرم‌ترین مناطق این استان اعلام شده‌اند.

چراغ‌پور تأکید کرد: کشاورزان چهارمحال و بختیاری محصولات خود را برداشت و نسبت به کوددهی مزارع و درختان میوه اقدام کنند تا از خسارت‌های سرمازدگی در امان باشند.

کد مطلب 5615980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها