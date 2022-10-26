  1. استانها
  2. اردبیل
۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۱۳

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

افراد بالای ۶۵ سال واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند

افراد بالای ۶۵ سال واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند

اردبیل- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل گفت: برای قطع زنجیره ابتلا به ویروس ضروری است که افراد بالای ۶۵ سال واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

دکتر محمد جعفرزاده در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شست‌وشوی مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک مهمترین راهکار برای پیشگیری از بروز این بیماری است، اظهار کرد: برای قطع زنجیره ابتلا به ویروس ضروری است تا افراد بالای ۶۵ سال واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل تصریح کرد: دوری از افراد مبتلا راهکار بعدی است چرا که ترشحات دهان و بینی فرد مبتلا یکی از مهمترین راه‌های انتقال این ویروس است.

وی گفت: افراد در صورتی که دچار آنفلوانزا شدند باید در منزل استراحت کنند، از تماس نزدیک با دیگران خودداری کرده و به طور حتم از ماسک یکبار مصرف استفاده کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل تاکید کرد: افرادی که سابقه بیماری‌های زمینه‌ای دارند، گروه‌های خاص مانند کودکان، سالمندان (افراد بالای ۶۵ سال) و افرادی که دارای بیماری نقص ایمنی هستند، ضروری است واکسن آنفولانزا را تهیه و تزریق کنند.

جعفرزاده افزود: آنفلوانزا گلو، بینی و ریه را درگیر کرده و از آنجایی که این ویروس نسبت به سرما مقاوم است، در فصل‌های سرد سال منجر به ایجاد بیماری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تفاوت بیماری سرماخوردگی و آنفلوانزا برای بسیاری از افراد غیرقابل تشخیص است، خاطرنشان کرد: آنفلوانزا علائمی شدیدتر از سرماخوردگی داشته و با تب، سر درد و درد بدن همراه است و احساس خشکی یا زخم در گلو، بی‌اشتهایی، خستگی و سرفه خشک از علائم این بیماری است.

متخصص بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اضافه کرد: با توجه به اینکه بیماری آنفلوانزا سرعت انتشار بالایی دارد از این رو افرادی که به این بیماری مبتلا می‌شوند، نباید در مکان‌های عمومی رفت و آمد کنند زیرا می‌توانند تعداد زیادی از افراد جامعه را مبتلا کنند.

کد مطلب 5616386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها