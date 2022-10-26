دکتر محمد جعفرزاده در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شست‌وشوی مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک مهمترین راهکار برای پیشگیری از بروز این بیماری است، اظهار کرد: برای قطع زنجیره ابتلا به ویروس ضروری است تا افراد بالای ۶۵ سال واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل تصریح کرد: دوری از افراد مبتلا راهکار بعدی است چرا که ترشحات دهان و بینی فرد مبتلا یکی از مهمترین راه‌های انتقال این ویروس است.

وی گفت: افراد در صورتی که دچار آنفلوانزا شدند باید در منزل استراحت کنند، از تماس نزدیک با دیگران خودداری کرده و به طور حتم از ماسک یکبار مصرف استفاده کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل تاکید کرد: افرادی که سابقه بیماری‌های زمینه‌ای دارند، گروه‌های خاص مانند کودکان، سالمندان (افراد بالای ۶۵ سال) و افرادی که دارای بیماری نقص ایمنی هستند، ضروری است واکسن آنفولانزا را تهیه و تزریق کنند.

جعفرزاده افزود: آنفلوانزا گلو، بینی و ریه را درگیر کرده و از آنجایی که این ویروس نسبت به سرما مقاوم است، در فصل‌های سرد سال منجر به ایجاد بیماری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تفاوت بیماری سرماخوردگی و آنفلوانزا برای بسیاری از افراد غیرقابل تشخیص است، خاطرنشان کرد: آنفلوانزا علائمی شدیدتر از سرماخوردگی داشته و با تب، سر درد و درد بدن همراه است و احساس خشکی یا زخم در گلو، بی‌اشتهایی، خستگی و سرفه خشک از علائم این بیماری است.

متخصص بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اضافه کرد: با توجه به اینکه بیماری آنفلوانزا سرعت انتشار بالایی دارد از این رو افرادی که به این بیماری مبتلا می‌شوند، نباید در مکان‌های عمومی رفت و آمد کنند زیرا می‌توانند تعداد زیادی از افراد جامعه را مبتلا کنند.