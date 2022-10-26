کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۳ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

در ۲۴ ساعت گذشته نیز شاخص هوای پایتخت روی عدد ۷۹ و در بازه قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس این گزارش، پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۱۲۲ روز هوای قابل قبول، ۸ روز هوای ناسالم (برای تمام افراد)، ۸۳ روز هوای ناسالم (گروه‌های حساس)، ۲ روز بسیار ناسالم، ۲ روز هوای خطرناک و ۲ روز هوای پاک داشته است.

این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مدت مشابه سال قبل ۲ روز هوای پاک، ۱۷۷ روز هوای قابل قبول، ۳۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.