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۴ آبان ۱۴۰۱، ۹:۰۱

معاون رئیس جمهور :

وظیفه همه مسئولان خدمت رسانی به ایثارگران و خانواده شهدا است

وظیفه همه مسئولان خدمت رسانی به ایثارگران و خانواده شهدا است

زنجان-معاون رئیس جمهور گفت: وظیفه همه مسئولان خدمت رسانی به ایثارگران و خانواده شهدا است و رئیس جمهور نیز خود را سرباز این خانواده‌ها می‌داند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام پناه شامگاه سه شنبه در دیدار با خانواده شهید نباتچیان در زنجان، شهیدان را مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت: وظیفه همه مسئولان خدمت رسانی به ایثارگران و خانواده شهدا است.

وی با بیان اینکه والدین شهدا مجسمه نور هستند، ابراز داشت: خانواده شهدا سمبل ایثار و مقاومت هستند.

معاون رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور نیز خود را سرباز این خانواده‌ها می‌داند و باید قدر خانواده شهیدان را بدانیم.

رئیس سازمان ملی استاندار ایران شامگاه سه شنبه وارد زنجان شد و از بخش‌های مختلف واحد تولیدی ایران ترانسفو، با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با کارکنان اداره کل استاندارد زنجان دیدار کرد.

شرکت در جلسه شورای استاندارد در محل استانداری زنجان، دیدار با فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان و برگزاری نشست خبری با رسانه‌های گروهی استان، از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان ملی استاندار ایران در سفر به استان زنجان است.

کد مطلب 5617233

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