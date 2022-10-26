به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام پناه شامگاه سه شنبه در دیدار با خانواده شهید نباتچیان در زنجان، شهیدان را مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت: وظیفه همه مسئولان خدمت رسانی به ایثارگران و خانواده شهدا است.

وی با بیان اینکه والدین شهدا مجسمه نور هستند، ابراز داشت: خانواده شهدا سمبل ایثار و مقاومت هستند.

معاون رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور نیز خود را سرباز این خانواده‌ها می‌داند و باید قدر خانواده شهیدان را بدانیم.

رئیس سازمان ملی استاندار ایران شامگاه سه شنبه وارد زنجان شد و از بخش‌های مختلف واحد تولیدی ایران ترانسفو، با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با کارکنان اداره کل استاندارد زنجان دیدار کرد.

شرکت در جلسه شورای استاندارد در محل استانداری زنجان، دیدار با فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان و برگزاری نشست خبری با رسانه‌های گروهی استان، از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان ملی استاندار ایران در سفر به استان زنجان است.