به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یسرائیل هایوم در گزارشی از انتخاب ریشی سوناک به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس ابراز خرسندی کرد.

این روزنامه در سرمقاله‌اش در این باره نوشت: ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس به خصومت و دشمنی علیه جنبش تحریم رژیم صهیونیستی (BDS) مشهور است.

به نوشته این روزنامه، ریشی سوناک اعتقادی راسخ به این مساله دارد که قدس اشغالی باید پایتخت رژیم صهیونیستی باشد و ممکن است در آینده سفارت انگلیس را از تل آویو به قدس منتقل کند.

جنبش جهانی تحریم یا همان BDS جنبشی بین المللی است که هدف از آن تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی با اهرم‌های اقتصادی جهت پایان اشغال سرزمین فلسطین، رفع تبعیض و به رسمیت شناختن حق بازگشت میلیونها آواره فلسطینی به کشور خودشان است.

گفتنی است ریشی سوناک روز گذشته رسماً به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس جایگزین لیز تراس شد که تنها پس از ۴۵ روز از این پست کنار رفت. لیز تراس نیز در ابتدای دوران نخست وزیری اش تاکید کرده بود که یک صهیونیست تمام عیار است، اما به روی دوران زمام داری وی به دو ماه هم نکشید.