زلنسکی و نخست وزیر انگلیس تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگوی تلفنی با ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس نسبت به تقویت روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد.

بر اساس این گزارش، زلنسکی در پیامی ویدئویی گفت: من مطمئن هستم که شراکت بین کشور ما و انگلیس برای دفاع از دموکراسی و آزادی تداوم خواهد داشت و تقویت خواهد شد.

رئیس جمهور اوکراین در عین حال از ریشی سوناک برای سفر به کشورش دعوت کرد.

زلنسکی همچنین در پیامی توئیتری گفت: در یک گفتگوی تلفنی عالی با ریشی سوناک درباره تدوین فصل جدیدی از روابط بین اوکراین و انگلیس توافق کردم.

گفتگوی تلفنی رئیس جمهور اوکراین و نخست وزیر انگلیس ساعاتی پس از آن صورت گرفت که ریشی سوناک، وزیر دارایی سابق انگلیس پس از ملاقات با «چارلز سوم»، پادشاه این کشور، نخست وزیر انگلیس شد.

سوناک سومین نخست وزیر انگلیس ظرف هفت هفته اخیر محسوب می‌شود. او پس از استعفای لیز تراس، رهبری دولت گرفتار در بحران اقتصادی و سیاسی انگلیس را عهده‌دار شد. سوناک تازه‌ترین نخست وزیر انگلیس از حزب محافظه‌کار (توریز) محسوب می‌شود.

او که تباری هندی-انگلیسی دارد، روز سه‌شنبه در کاخ باکینگهام به عنوان بخشی از مراسم انتقال قدرت که به «دست‌بوسی» موسوم است، با چارلز سوم ملاقات کرد.

پادشاه جدید انگلیس پس از دریافت استعفای رسمی تراس، به طور رسمی سوناک را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی و وی را به تشکیل کابینه دعوت کرد.

‌وی پس از پیروزی در رقابت با سایر نامزدهای نخست وزیر انگلیس گفت: «بریتانیا کشوری بزرگ است اما هیچ شکی وجود ندارد که ما با چالش اقتصادی عمیقی روبه‌رو هستیم. هم‌اینک به ثبات و اتحاد نیاز داریم و من این موضوع را اصلی‌ترین اولویتم قرار خواهم داد تا حزب و کشورمان را متحد کنیم.»