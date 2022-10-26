به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با مصوبات امروز هیئت وزیران اظهار داشت: جلسه امروز هیئت دولت به ریاست رئیس محترم جمهور برگزار شد و در ابتدای جلسه گزارشی از تأمین برخی داروها ارائه شد و قرار شد علت قصور و تاخیرها ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: یکی از دلایل این بود که شیوع آنفولانزا زودتر از پیش بینی‌ها اتفاق افتاده بود و قصور و تقصیرهایی هم وجود داشت. رئیس کل بانک مرکزی نیز برای تخصیص ارز به واردات برخی از مواد اولیه محصولات پزشکی مواردی را بیان کردند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: مصوبه موافقت با پیشنهاد شناور سازی ساعات اداری دستگاه‌های اجرایی در محدوده استان تهران به ویژه برای کنترل ترافیک و تسهیل در عبور و مرور مردم، کارمندان، دانش آموزان و شاغلان به تصویب رسید.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: اساسنامه صندوق ملی مسکن که پیش از این به تصویب هیئت وزیران رسیده بود و مورد ایرادات شورای نگهبان قرار گرفته بود اصلاح شد و ان شاءالله بتوانیم با سرعت بیشتری طرح ملی مسکن را پیش ببریم.

وی اضافه کرد: با توجه به فرآیند شرکت در شانگهای، امروز لایحه‌ای به منظور معاضدت حقوقی میان ایران و هندوستان در امور مدنی و حقوقی امضا شد.

سخنگوی دولت بیان کرد: در خصوص سهمیه قیر به دستگاه‌های اجرایی آئین نامه مربوطه به تصویب هیئت وزیران رسید تا برای توسعه راه سازی کشور و بازسازی راه‌های روستایی اقدامات لازم انجام شود.

بهادری جهرمی افزود: هیبت وزیران مصوب کرد وزارت بهداشت و درمان بتواند مجوزهای تأسیس پارک‌های علم و فناوری را دریافت کند و حمایت بیشتری از فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در حوزه بهداشت و درمان صورت گیرد.

وی در پایان گفت: ترکیب شورای اطلاع رسانی دولت اصلاح و تغییر کرد و تعدادی به جمع اعضا اضافه شدند. امکان تشکیل کارگروه‌های تخصصی در این زمینه به تصویب هیئت وزیران رسید.