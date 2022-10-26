  1. سیاست
  2. دولت
۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۴

بهادری جهرمی در حاشیه هیئت دولت:

شیوع آنفولانزا زودتر از پیش‌بینی‌ها بود/ قصور در تامین دارو

شیوع آنفولانزا زودتر از پیش‌بینی‌ها بود/ قصور در تامین دارو

سخنگوی دولت گفت: یکی از دلایل کمبود دارو این بود که شیوع آنفولانزا زودتر از پیش‌بینی‌ها اتفاق افتاد و قصور و تقصیرهایی هم وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با مصوبات امروز هیئت وزیران اظهار داشت: جلسه امروز هیئت دولت به ریاست رئیس محترم جمهور برگزار شد و در ابتدای جلسه گزارشی از تأمین برخی داروها ارائه شد و قرار شد علت قصور و تاخیرها ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: یکی از دلایل این بود که شیوع آنفولانزا زودتر از پیش بینی‌ها اتفاق افتاده بود و قصور و تقصیرهایی هم وجود داشت. رئیس کل بانک مرکزی نیز برای تخصیص ارز به واردات برخی از مواد اولیه محصولات پزشکی مواردی را بیان کردند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: مصوبه موافقت با پیشنهاد شناور سازی ساعات اداری دستگاه‌های اجرایی در محدوده استان تهران به ویژه برای کنترل ترافیک و تسهیل در عبور و مرور مردم، کارمندان، دانش آموزان و شاغلان به تصویب رسید.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: اساسنامه صندوق ملی مسکن که پیش از این به تصویب هیئت وزیران رسیده بود و مورد ایرادات شورای نگهبان قرار گرفته بود اصلاح شد و ان شاءالله بتوانیم با سرعت بیشتری طرح ملی مسکن را پیش ببریم.

وی اضافه کرد: با توجه به فرآیند شرکت در شانگهای، امروز لایحه‌ای به منظور معاضدت حقوقی میان ایران و هندوستان در امور مدنی و حقوقی امضا شد.

سخنگوی دولت بیان کرد: در خصوص سهمیه قیر به دستگاه‌های اجرایی آئین نامه مربوطه به تصویب هیئت وزیران رسید تا برای توسعه راه سازی کشور و بازسازی راه‌های روستایی اقدامات لازم انجام شود.

بهادری جهرمی افزود: هیبت وزیران مصوب کرد وزارت بهداشت و درمان بتواند مجوزهای تأسیس پارک‌های علم و فناوری را دریافت کند و حمایت بیشتری از فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در حوزه بهداشت و درمان صورت گیرد.

وی در پایان گفت: ترکیب شورای اطلاع رسانی دولت اصلاح و تغییر کرد و تعدادی به جمع اعضا اضافه شدند. امکان تشکیل کارگروه‌های تخصصی در این زمینه به تصویب هیئت وزیران رسید.

کد مطلب 5617450
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها