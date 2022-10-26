سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان با بیان اینکه از روز جمعه ضمن کاهش دما جریانات مرطوب خزری تقویت می‌شود، اظهار کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی سامانه بارشی پاییزه از روز جمعه ششم آبان وارد استان می‌شود و با توجه به افزایش شدت ناپایداری بر میزان ابرناکی و بارندگی در این استان افزوده خواهد شد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این سامانه بارشی تا صبح دوشنبه فعال خواهد بود، دومین بارندگی موثر در بیشتر مناطق استان اردبیل باشد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به افزایش نسبی دما طی امروز تا فردا ادامه داد: روز پنجشنبه نیز نفوذ جریانات خزری در استان اردبیل باعث افزایش ابرناکی و در پاره‌ای از اوقات رخداد مه و بارش خفیف باران می‌شود.

محمدی بیان کرد: از عصر پنجشنبه با نفوذ سامانه ناپایدار به استان سرعت وزش باد افزایش می یابد و ابرناکی، کاهش دما، مه، کاهش دید افقی و بارش باران و بارش برف در ارتفاعات ۳۰۰۰ متر به بالا تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: اردبیل و شهرستان‌های این استان از شرایط هوایی و اقلیمی متغیری برخوردار هستند و مشاهده جلوه‌هایی از هوای فصل‌هایب گوناگون در یک دوره زمانی کوتاه از جاذبه‌های طبیعی برای گردشگران علاقه‌مند در این استان است.