کشورهای عضو اوآنا با امواج اطلاعات نادرست مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان اوآنا بزرگترین اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه و متشکل از ۴۳ خبرگزاری از ۳۵ کشور جهان است. هجدهمین مجمع عمومی این سازمان از یکم تا چهارم آبان در تهران برگزار شد. در حاشیه این مجمع گفت و گوی کوتاهی با سردبیر خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان داشت.

امین علی اف در گفتگو با خبرنگار مهر، سردبیر خبرگزاری ترند آذربایجان درباره اخبار جعلی و ضرورت مبارزه با آنکه بسیاری از خبرگزاری‌ها و دولت‌ها با آن درگیر هستند، گفت: «این موضوع یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در نشست به آن می‌پردازیم، زیرا اکثر کشورهای ما، آژانس‌های عضو و کشورهای عضو OANA با امواج اطلاعات نادرست مواجه هستند، ما در یک نوع جنگ رسانه‌ای هستیم، با تبلیغات ظالمانه علیه خود مواجه هستیم. من اهل آذربایجان هستم کشور ما هم با موجی از پروپاگاندا مواجه هستیم، امیدوارم جلساتی از این دست و اجلاس‌های همکاری بین المللی به ما کمک کند تا تجربیات خود را برای مبارزه با تبلیغات نادرست به اشتراک بگذاریم، زیرا به وضوح درک می‌کنم که تجربه ما بسیار متفاوت از شماست. تجربه ما و تجربه شما با تجربه هر کشور دیگری در جهان متفاوت است، بنابراین با به اشتراک گذاشتن تجربه و تخصص خود مان می‌توانیم در مبارزه با دشمنان رسانه‌ای خود، در مقابله با تبلیغات دشمن و اخبار جعلی کارآمدتر باشیم.

وی با اشاره به تلاش رسانه‌های غربی برای خدشه دار کردن وجهه ایران، گفت: «من در ایران به طور مثبتی شوکه شده‌ام، زیرا قبل از سفر به ایران جستجویی در گوگل درباره ایران کردم (همانطور که هر خارجی که به جایی سفر می‌کند قبل از سفرش جستجویی درباره مقصدش می‌کند).گوگل، یوتیوب و دیگر پلتفرم پر از اطلاعات منفی در مورد امنیت در ایران بودند، من آماده بودم تا چیزهایی را که خوانده بودم، ببینم. اما در اینجا از مهمان نوازی مردم ایران، از غذاهای خوشمزه، از رفتار و فضای کاملاً امن ایران شوکه شدم. البته مانند تمامی کشورها ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد. بنابراین ایران به نظر من مشکلات منحصر به فردی ندارد و در مورد مهمان نوازی و آرامش و تمایل مردم بایستی بگویم که احساس می‌کنم که در خانه خودم هستم.