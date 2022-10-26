مرکز انتقال نفت کاشان تحویل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه تهران، در آئینی با حضور ارسلان رحیمی، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و فرهاد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان، صورت‌جلسه تحویل و تحول موقت مرکز انتقال نفت کاشان امضا شد.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله در مراسمی که پس از بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز انجام شد، گفت: در این برهه ما شاهد تحقق اهداف اقتصادی و صنعتی از جمله پروژه انتقال سوخت از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس هستیم.

رحیمی افزود: این پروژه از دو منظر انتقال فرآورده‌ها از جنوب به پایتخت و دوم از نظر توسعه ارتباطات مخابراتی و اتصال شبکه فیبر نوری از بندرعباس به تهران دارای اهمیت است.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران نیز در این مراسم با ارائه گزارشی درباره روند احداث و تکمیل این مرکز به بیان بعضی از ویژگی‌های فنی و تخصصی این پروژه پرداخت و ضمن مهم توصیف کردن خط ارتباطی کاشان، از همه تلاشگران این دستاورد حیاتی قدردانی کرد.

مجتبی بشارتیان، مدیر منطقه تهران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نیز در سخنانی با تقدیر از زحمات همکاران شرکت ملی مهندسی و ساختمان، اظهار امیدواری کرد: این مرکز به‌زودی و با رفع برخی از نواقص به مرحله بهره‌برداری برسد و بتواند نقش مهمی در متصل ساختن انتقال سوخت در این کریدور ایفا کند.

محمد فولادی، رئیس مرکز انتقال نفت کاشان نیز در این آئین گفت: مسیر انتقال سوخت از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از طریق دو خط ۲۰ و ۱۶ اینچی به رفسنجان منتقل و پس از آن به‌وسیله یک خط به نائین، سپس به کاشان و پس از آن به تهران می‌رسد.

وی مقدار انتقال فرآورده را تا پیش از راه‌اندازی این مرکز ۱۷۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد و افزود: این مقدار پس از راه‌اندازی به ۲۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

رئیس مرکز انتقال نفت کاشان در این باره تأکید کرد: کلنگ احداث این مرکز از سال ۹۳ زده شد و پس از تحویل موقت از سوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان و رفع نواقص، شاهد بهره‌برداری کامل از آن خواهیم بود، ضمن آنکه در کنار این پروژه، قرار است منطقه پخش فرآورده‌های نفتی کاشان نیز از درون شهر به همجوار این مرکز انتقال یابد.

فولادی تصریح کرد: به‌منظور تسریع در راه‌اندازی مرکز کاشان، کارشناسان فنی منطقه تهران با همکاری خدمات مهندسی ستاد، اشکالات را بررسی کردند و دیگر نواقص در ۲۴ صفحه فهرست‌بندی و مقرر شد مطابق با مشخصات پیمان رفع شود.

مرکز انتقال نفت کاشان با مساحتی ۱۰ هکتاری و ارتفاع ۹۹۰ متری از سطح دریا در حد فاصل کاشان و اردستان قرار گرفته و هم‌اکنون با دارا بودن مهمانسرا، سالن غذاخوری، اتاق کنترل، آزمایشگاه، اتاق نمونه‌گیری، کارگاه و اتاق حراست آماده خدمت‌رسانی به صنعت انتقال نفت کشور است.