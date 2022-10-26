آمریکا ۹ فرد و ۱۲ نهاد روسیه را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خزانه داری آمریکا امروز چهارشنبه از وضع تحریم های جدیدی علیه تعدادی از نهادها و شهروندان روسیه خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر کنترل دارائی های وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) آمده است: ما برای مقابله با کارزارهای های مستمر تأثیرگذاری مغرضانه دولت فدراسیون روسیه (GoR) و فساد سیستماتیک در مولداوی با اعمال تحریم ها علیه ۹ فرد و ۱۲ نهاد، اقدام کردیم.

بیانیه مذکور در ادامه مدعی شد: افراد و نهادهایی که امروز تحریم شده‌ اند، شامل الیگارشی‌ هایی می‌ شوند که در ارتباط با در دست داشتن و فسادزائی های سیاسی و اقتصادی مولداوی شناخته شده و به عنوان ابزار کارزار نفوذ جهانی روسیه عمل می‌کنند!

در همین ارتباط، وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته نیز اعلام کرد که واشنگتن فهرست تحریم‌ های ضدروسی خود را افزایش داد و یک شهروند روس و 2 شرکت مستقر در آلمان و امارات و شرکت‌ های وابسته به آن‌ ها را به فهرست تحریم‌ ها افزود.

خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ ای خبر داده بود که با هماهنگی وزارت دادگستری و دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و اداره کنترل دارایی‌ های خارجی وزارت خزانه داری یک شبکه روسی را شناسایی شده است که فناوری‌ های نظامی و حساس با کاربرد دوگانه را از آمریکا تهیه می‌ کرد و آنها را در اختیار کاربران روسی قرار می‌ داد.

پیش از این، «جیمز اوبرایان»، هماهنگ‌ کننده سیاست‌های تحریمی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن به اعمال تحریم‌ های جدید علیه روسیه ادامه خواهد داد.

ماه میلادی گذشته نیز وازرت خزانه‌داری آمریکا سند راهنمای اجرای سازوکار اعمال محدودیت بر قیمت نفت روسیه را منتشر کرد. در این سند آمده که آمریکا احتمالاً افراد و شرکت‌هایی را تحریم کند که نفت روسیه را با قیمت‌های بالاتر از سقف مشخص‌شده خریداری کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا با بیان اینکه «با سایر کشورهای متحد برای تبادل اطلاعات درباره اعمال محدودیت بر قیمت نفت روسیه همکاری خواهیم کرد» تأکید کرد: آمریکا حتی پس از اجرای سازوکار تعیین سقف قیمت نفت روسیه، به تحریم‌ها علیه مسکو ادامه خواهد داد.