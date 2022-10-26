حلبوسی موعد جلسه رای اعتماد به کابینه السودانی را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، فردا پنجشنبه را موعد جلسه پارلمان برای بررسی نامزدهای کابینه جدید دولت این کشور اعلام کرد.

الحلبوسی در حاشیه نامه محمد شیاع السودانی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت عراق، دستور تشکیل جلسه پارلمان به تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ (فردا پنجشنبه) ساعت ۲ ظهر به وقت بغداد را صادر کرد.

وی دستور تشکیل کمیته ای برای ارائه گزارش درخصوص برنامه دولت و تحویل گزارش به پارلمان پیش از جلسه رای اعتماد را صادر کرد.

لازم به ذکر است که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت عراق در نامه ای به محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، اسامی نامزدهای کابینه دولت، رزومه آنها و برنامه دولت را ارسال کرده بود.