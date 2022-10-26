رصد دقیق وزیران کابینه جدید عراق از سوی السودانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع عراقی اعلام کردند که نامزدهای مطرح شده برای پست های وزارتی در کابینه جدید عراق در حال حاضر تحت رصد دقیق محمد شیاع السوانی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه، قرار دارند تا فردا پنجشنبه به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد معرفی شوند.

بر اساس این گزارش، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر مکلف عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد: فرایند بررسی نهایی اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه ها در دولت محمد شیاع السودانی برای ارائه آن در جلسه فردای مجلس نمایندگان در حال انجام است.

فرایند بررسی اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه ها از طریق کمیته های ویژه ای متشکل از وزارتخانه های آموزش عالی و تحقیقات علمی، وزارت کشور، و دو هیات سازمان شفافیت، مسألت و عدالت در حال انجام است.

در این بیانیه آمده است: این کمیته ها مدارک ارائه شده توسط نامزدها را به منظور اطمینان از صحت آنها بررسی می کنند و علاوه بر این بررسی می شود که آیا داری سابقه کیفری هستند یا خیر.

براساس این بیانیه، وضعیت نامزدها در دو سازمان شفافیت، مسألت و عدالت بررسی خواهد شد و در صورتی که هریک از نامزدها در ادارات نظارتی و امنیتی مذکور سوابقی داشته باشد، از لیست نامزدها حذف خواهد شد.