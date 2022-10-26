اسامی مطرح برای کابینه جدید عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق به آخرین روند مذاکرات درباره پست‌های وزارتی در کابینه محمد شیاع السودانی اشاره کرد.

غیاث السورجی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق با اشاره به اسامی وزیران این حزب به السودانی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق، اعلام کرد: اتحادیه میهنی خواهان وزارتخانه‌های دادگستری و محیط زیست است و برای وزارت دادگستری خالد شوانی را معرفی کرده است.

وی افزود: درباره نامزد وزارت محیط زیست هنوز مذاکرات جریان دارد.

همزمان حسین عرب نماینده مستقل پارلمان عراق در سخنانی تصریح کرد که پس از توافق سیاسی صورت گرفته در خصوص دولت محمد شیاع السودانی و رأی اعتماد به نامزدهای معرفی شده، مصطفی الکاظمی پنجشنبه پست نخست وزیری عراق را ترک می‌کند.

از سوی دیگر کاظم الحیدری عضو ارشد ائتلاف دولت قانون در سخنانی تاکید کرد که فردا پنجشنبه نیمی از کابینه محمد شیاع السودانی، نخست وزیر مأمور به تشکیل دولت، رأی اعتماد خواهند کرد.

این در حالی است که رسانه‌های عراقی گمانه زنی‌هایی درباره اسامی کابینه جدید عراق مطرح کرده اند که بر اساس آن اسامی کابینه عبارتند؛ عبدالامیر الشمری برای وزارت کشور، طیف سامی برای وزارت دارایی، صالح الحسناوی برای وزارت بهداشت، لیت الشاهر برای وزارت نفت، عباس المیلادی برای کشاورزی، صباح مهدی برای وزارت ورزش و جوانان، رزاق محیبس برای وزارت حمل و نقل، هیاسم الیاسری برای وزارت ارتباطات، نعیم العبودی برای آموزش عالی، محمد تمیم برای آموزش و پرورش، احمد الاسدی برای وزارت کار، فواد حسین برای وزارت خارجه، عبدالخالق العزاوی برای بازرگانی، خالد شوانی برای وزارت دادگستری، بنکین ریکانی برای امور شهرداری معرفی شده اند.