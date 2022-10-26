به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقرزاده شامگاه چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش اصفهان که با حضور استاندار برگزار شد، با تاکید بر اینکه فعالیت‌های پرورشی باید از حالت شکلی، نمایشی، مقطعی، نقطه‌ای و کم خاصیت خارج شود، اظهار داشت: باید سیاست‌های مهم در حیطه پرورشی مبنی بر مشارکت دانش‌آموزان باشد زیرا تا زمانی که معلمان و مربیان، مخاطب را نشناسند، کاری به او نمی‌توانند ارجاع دهند.

وی ادامه داد: بر این اساس تلاش می‌شود تا تمام برنامه‌ها به دانش‌آموزان سپرده شود تا خودشان طراحی کنند یا در آن نقش داشته باشند و با قوت و قدرت در آن شرکت کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش همچنین به برپایی مراسم ۱۳ آبان با رعایت ملاحظات مربوطه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این مناسبت در روز جمعه قرار گرفته، مدیران می‌توانند به شکلی برنامه‌ریزی کنند که انتهای راهپیمایی در قرارگاه نماز جمعه باشد.

باقرزاده بر ایجاد کانون‌های فرهنگی تخصصی برای دانش‌آموزان دختر و پسر به صورت جداگانه به عنوان یک ضرورت تاکید کرد و افزود: این کانون‌ها می‌تواند پاتوقی امن برای دختران و پسران دانش‌آموز باشد که زیر نظر مربیان امین از آن فضا بهره لازم را ببرند.

وی اظهار داشت: اگر استانداران برای ایجاد این کانون‌ها همکاری لازم را با آموزش و پرورش داشته باشند به لحاظ اعتباری پشتیبانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.