جان باختن ۴ نفر بر اثر انفجار کارخانه اکسیژن در اهواز

ابراهیم قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارخانه تولید اکسیژن طب اکسین در منطقه بقایی اهواز پشت کشتارگاه صنعتی دام ساعت ۲۰:۲۰ امروز منفجر شد.

وی افزود: متأسفانه در این سانحه چهار نفر از همشهریان جان خود را از دست دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با اشاره به مصدومیت سرپایی یک نفر این سانحه بیان کرد: سه خودروی آتش‌نشانی و هشت نفر از آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام شده بودند.

قنبری با تأکید بر رعایت شعار «اول ایمنی بعد کار» عنوان کرد: از شهروندان درخواست داریم که حداقل نکات ایمنی را رعایت و از خدمات شرکت‌های دارای صلاحیت و با ایمنی (HSE) معتبر بهره‌مند شوند.

وی در پایان علت بروز این سانحه را بی احتیاطی در تعمیرات کارخانه و عدم رعایت نکات ایمنی اعلام کرد.