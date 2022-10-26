  1. استانها
  2. خوزستان
۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۰۱

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اهواز:

جان باختن ۴ نفر بر اثر انفجار کارخانه اکسیژن در اهواز

جان باختن ۴ نفر بر اثر انفجار کارخانه اکسیژن در اهواز

اهواز - مدیرعامل سازمان آتش نشانی اهواز از جان باختن چهار نفر بر اثر انفجار کارخانه اکسیژن در اهواز خبر داد.

ابراهیم قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارخانه تولید اکسیژن طب اکسین در منطقه بقایی اهواز پشت کشتارگاه صنعتی دام ساعت ۲۰:۲۰ امروز منفجر شد.

وی افزود: متأسفانه در این سانحه چهار نفر از همشهریان جان خود را از دست دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با اشاره به مصدومیت سرپایی یک نفر این سانحه بیان کرد: سه خودروی آتش‌نشانی و هشت نفر از آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام شده بودند.

قنبری با تأکید بر رعایت شعار «اول ایمنی بعد کار» عنوان کرد: از شهروندان درخواست داریم که حداقل نکات ایمنی را رعایت و از خدمات شرکت‌های دارای صلاحیت و با ایمنی (HSE) معتبر بهره‌مند شوند.

وی در پایان علت بروز این سانحه را بی احتیاطی در تعمیرات کارخانه و عدم رعایت نکات ایمنی اعلام کرد.

کد مطلب 5617996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها