حادثه تروریستی علیه شهروندان مصداق بارز جنایت استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سید عباس حسینی در پی شهادت دو تن از شهروندان آملی در حمله تروریست آمده است: حادثه دردناک و اندوهبار حمله تروریستی علیه شهروندان آملی و شهادت مظلومانه دو جوان مردمی و بسیجی شهرستان آمل علی فاضلی و هادی چاکسری مصداق بارز جنایت مذبوحانه و کوردلانه به عنوان بخشی از برنامه و توطئه شوم استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی علیه شهروندان ایرانی صورت گرفت تا توسط عوامل تروریستی، تکفیری وهابی آتش ناامنی را در سطح کشور شعله ور کرده و به اهداف پلید خود که برهم زدن امنیت و آرامش مردم و شهروندان است، دست پیدا کنند.

وی افزود: جبهه کفر و دروغ که امروز با سلاطین دروغین رسانه‌ای تلاش می‌کند با سیاه نمایی و القای یاس و ناامیدی به پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های امام (ره) و انقلاب ضربه بزند، برای جبران عدم همراهی مردم دست به عملیات تروریستی بزدلانه‌ای زده اما غافل از آنکه رسواتر از همیشه در چشم جهانیان اهداف پلید و ددمنشانه خود را نشان داد.

اینجانب شهادت دو جوان رشید از بسیج مردمی شهرستان آمل را خدمت ملت بزرگ ایران و مقام معظم ولایت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و خانواده معظم شهدا و مردم ولایتمدار و شهید پرور استان مازندران و شهرستان آمل، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌گمان این حادثه تلخ عزم و اراده ملت فهیم و انقلابی کشورمان را در پیمایش مسیر روشن فتح قله‌های افتخار تحت زعامت امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله‌العالی) مستحکم‌تر خواهد کرد.