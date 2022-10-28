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۶ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۱

فرماندار ویژه آمل:

حادثه تروریستی علیه شهروندان مصداق بارز جنایت استکبار جهانی است

حادثه تروریستی علیه شهروندان مصداق بارز جنایت استکبار جهانی است

آمل- فرماندار ویژه آمل با تسلیت شهادت دو تن از شهروندان در حمله تروریستی گفت: حادثه شوم حمله تروریستی علیه شهروندان به عنوان بخشی از برنامه استکبار جهانی صورت گرفته و مصداق بارز جنایت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سید عباس حسینی در پی شهادت دو تن از شهروندان آملی در حمله تروریست آمده است: حادثه دردناک و اندوهبار حمله تروریستی علیه شهروندان آملی و شهادت مظلومانه دو جوان مردمی و بسیجی شهرستان آمل علی فاضلی و هادی چاکسری مصداق بارز جنایت مذبوحانه و کوردلانه به عنوان بخشی از برنامه و توطئه شوم استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی علیه شهروندان ایرانی صورت گرفت تا توسط عوامل تروریستی، تکفیری وهابی آتش ناامنی را در سطح کشور شعله ور کرده و به اهداف پلید خود که برهم زدن امنیت و آرامش مردم و شهروندان است، دست پیدا کنند.

وی افزود: جبهه کفر و دروغ که امروز با سلاطین دروغین رسانه‌ای تلاش می‌کند با سیاه نمایی و القای یاس و ناامیدی به پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های امام (ره) و انقلاب ضربه بزند، برای جبران عدم همراهی مردم دست به عملیات تروریستی بزدلانه‌ای زده اما غافل از آنکه رسواتر از همیشه در چشم جهانیان اهداف پلید و ددمنشانه خود را نشان داد.

اینجانب شهادت دو جوان رشید از بسیج مردمی شهرستان آمل را خدمت ملت بزرگ ایران و مقام معظم ولایت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و خانواده معظم شهدا و مردم ولایتمدار و شهید پرور استان مازندران و شهرستان آمل، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌گمان این حادثه تلخ عزم و اراده ملت فهیم و انقلابی کشورمان را در پیمایش مسیر روشن فتح قله‌های افتخار تحت زعامت امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله‌العالی) مستحکم‌تر خواهد کرد.

کد مطلب 5618708

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